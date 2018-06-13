Россияне получат превосходство над мигрантами

Министерство труда и социальной защиты предлагает сократить квоты на привлечение иностранных граждан для целых отраслей, в частности, строительства и транспорта. О разработке соответствующих предложений сообщила пресс-служба министерства.

«Документ ведомства позволит регулировать привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России», — говорится в сообщении ведомства.

Допустимую норму иностранцев от общего числа задействованных в строительстве работников предлагается установить на уровне 80 процентов в 2019 году, в текущем году никаких ограничений нет — иностранцы могут занять до 100 процентов трудового рынка в строительстве. Квоты в сухопутном пассажирском и грузовом транспорте предлагается снизить с 28 процентов до 26.