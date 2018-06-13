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Россияне получат превосходство над мигрантами
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Россияне получат превосходство над мигрантами 

Lenta.ru 6 часов назад
Министерство труда и социальной защиты предлагает сократить квоты на привлечение иностранных граждан для целых отраслей, в частности, строительства и транспорта. О разработке соответствующих предложений сообщила пресс-служба министерства.
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«Документ ведомства позволит регулировать привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России», — говорится в сообщении ведомства.
Допустимую норму иностранцев от общего числа задействованных в строительстве работников предлагается установить на уровне 80 процентов в 2019 году, в текущем году никаких ограничений нет — иностранцы могут занять до 100 процентов трудового рынка в строительстве. Квоты в сухопутном пассажирском и грузовом транспорте предлагается снизить с 28 процентов до 26.
Остальные виды экономической деятельности ведомство предлагает оставить без изменений — все квоты на 2019 год будут сохранены на уровне 2018-го. Для ряда регионов Минтруд готов сделать исключения, речь, в частности, идет о Хабаровском крае, Амурской области, где власти готовы пойти на уступки в сфере найма иностранных работников в строительство, а также об Астраханской области и Приморского края в сфере выращивания овощей.
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