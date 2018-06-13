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Лавров предъявил ЕС ультиматум по «Турецкому потоку»
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МИД: Россия ждет от ЕС гарантий для «Турецкого потока» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России призвал ЕС либо дать стопроцентные гарантии поддержки газопровода "Турецкий поток", либо не вмешиваться в процесс его строительства.
"Сейчас для западных Балкан интерес может представлять еще один, новый проект — "Турецкий поток". О том, как мы готовы сотрудничать по этому проекту, мы неоднократно говорили. Если страны Евросоюза заинтересованы в том, чтобы газ по этому трубопроводу пошел на территорию ЕС, то нужны стопроцентные гарантии от Европейской комиссии, и в целом от ЕС", — сказал Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Кодзиасом.
При этом глава МИД на примере несостоявшегося проекта "Южный поток" посоветовал европейским партнерам "не вмешиваться в процессы согласований тех или иных проектов, которые достигаются соответствующими государствами".
"Если у них есть интерес к соответствующему развитию энергетического взаимодействия, мы обязательно будем отвечать взаимностью, и при таком политическом интересе экономические параметры тоже вполне возможно согласовывать", — добавил Сергей Лавров.
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