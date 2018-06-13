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Омские власти увеличивают прожиточный минимум из-за подорожавшей картошки
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Омские власти увеличивают прожиточный минимум из-за подорожавшей картошки 

Омск Здесь 13 июня 2018
Фото: Омск Здесь
Прожиточный минимум в регионе повысится почти на 500 руб. В расчете на душу населения он составит 8946 руб. На заседании регионального кабинета министров сегодня, 13 июня, установили новую величину прожиточного минимума за I квартал 2018 года. В расчете на душу населения он составит 8946 руб. (действующий — 8464 руб.). Для трудоспособного населения будет установлен на уровне 9452 руб., для пенсионеров — 7190 руб., для детей — 9273 руб.
Повышение прожиточного минимума вызвано изменениями потребительских цен, которые с начала года выросли. Стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась в среднем на 6,3% (230 руб.).
— В январе-марте 2018 года по сравнению с октябрем-декабрем 2017 года в Омской области отмечено повышение средних потребительских цен на ряд товаров, входящих в потребительскую корзину, в частности: на яблоки (с 83,47 руб. до 93,66 руб. за кг), картофель (с 16,21 руб. до 21,36 руб. за кг), лук репчатый (с 18,01 руб. до 22,44 руб. за кг), капусту (с 12,02 руб. до 15,64 руб. за кг), рыбу свежую (со 128,33 руб. до 142,83 руб. за кг), говядину (с 260,07 руб. до 272,66 руб. за кг), сыры твердые и мягкие (с 353,48 руб. до 383,43 руб. за кг), — добавили в региональном министерстве труда.
В регионе подорожали не только продукты питания, но и непродовольственные товары и услуги. В среднем от 4 до 5%.
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