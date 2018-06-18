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Топилин рассказал о плюсах пенсионной реформы
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Топилин рассказал о плюсах пенсионной реформы 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что после внедрения пенсионной реформы за 5-6 лет пенсии могут вырасти на 8-10%. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
"За 5-6 лет пенсии в реальном выражении, по нашим расчетам, должны вырасти на 8-10%, это серьезная прибавка, такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда", — сказал Топилин.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что повышение пенсионного возраста не затронет работающих пенсионеров.
По ее словам, от этого также не пострадают «действующие пенсионеры и отдельные категории пенсионеров или еще не пенсионеров, которые имеют льготы по досрочным пенсиям».
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