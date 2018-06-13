Российский госдолг больше никому не нужен

Спрос на российские долговые бумаги стремится к нулю. Об этом наглядно свидетельствуют итоги последнего аукциона ОФЗ.

Изначально Минфин пытался подстраховаться и заявил минимальный за два месяца объем размещения — на общую сумму 20,1 млрд рублей, предложив при этом инвесторам самые ликвидные варианты облигаций — с привязкой к инфляции и короткие классические. Но даже при таких условиях реализовать все бумаги не удалось: выручка составила 19 млрд рублей.

На первом аукционе ведомство разместило ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,1 млрд руб. Цена отсечения составила 96,51% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 2,94% годовых. Спрос превысил 13 млрд рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 8,888 млрд руб. Цена отсечения составила 100% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,12% годовых. Спрос — чуть более 18 млрд рублей.

На прошлой неделе Минфин также не смог разместить весь выпуск. Похоже, министерству пора взять тайм-аут. Ведомство может себе это позволить: при нынешних ценах на нефть у бюджета нет особой необходимости занимать деньги.

Интерес пропал

Основная причина снижения спроса — отток нерезидентов. Это общая беда развивающихся рынков на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США , но в России ситуация усугубляется возрастающим санкционным давлением.

«На фоне различных геополитических рисков, а также ограничений в виде санкций, доходности от ОФЗ перестали быть объектом пристального интереса со стороны иностранных инвесторов. Повышение ставки ФРС США также не на руку российским облигациям, так как приводит к оттоку средств инвесторов с развивающихся рынков, в том числе и из России», — сказал «Ридусу» заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин

Повышение ставок ожидается и от ЕЦБ , равно как и начало конца программы количественного смягчения. Американский регулятор уже запустил долларовый пылесос. Так что эпоха дешевых денег уходит в прошлое, а вместе с ней — интерес спекулянтов к операциям carry trade.

Именно они до недавних пор обеспечивали значительный приток нерезидентов в российские бумаги. Но, судя по всему, все игроки, которых устраивало соотношение доходности и риска, свой результат уже получили, а поиграть в новых условиях желающих нет.

Добавляет пессимизма инвесторам политика Банка России . Исходя из его заявлений, можно сделать вывод, что цикл снижения ключевой ставки подходит к концу, отмечает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . Сейчас она составляет 7,25%. Прогноз аналитика на конец года — 6,75−7%.

«Мы рядом уже. Соответственно, потенциал роста котировок облигаций достаточно ограничен, и уже не такой интерес к данным бумагам. Плюс, к сожалению, у нас курс рубля высоко волатилен, и это тоже не всем нравится, потому что, покупая облигации, ты надеешься, что в твердой валюте у тебя будет более или менее прогнозируемая доходность», — говорит эксперт. Поставить на паузу

Не исключено, что на какое-то время Минфин приостановит аукционы по ОФЗ или как минимум сильно сократить объемы размещения.

«Понятно, что бесполезно выставлять какие-то огромные лоты для продажи, если не покупаются даже более мелкие. Для того, чтобы все работало эффективно, необходимо, чтобы был достаточный спрос. Неудачные аукционы могут только подорвать доверие к экономике в целом, показать, что инвесторы не идут», — предупреждает аналитик TeleTrade Александр Егоров.

По мнению Разуваева, министерству финансов следует обратить более пристальное внимание на выпуск «народных» ОФЗ и, соответственно, привлекать деньги российского населения. Выпуск, состоявшийся год назад, был очень успешным и быстро разошелся, напоминает эксперт.

Но доходность этого инструмента должна быть выше депозитов, иначе облигации никто не купит, предупреждает он. Ранее появилась информация о намерении Минфина провести модернизацию «народных» ОФЗ, в том числе снизить их доходность до уровня «чуть лучше» банковских вкладов.

В целом снижение спроса на ОФЗ не сильно отразится на российской экономике, полагают эксперты.

«Сейчас есть другие приоритетные факторы, которые не допустят какого-либо критического давления на российскую экономику и на рубль: нефть, Чемпионат мира по футболу, переориентированность России на китайский рынок», — перечисляет Люшин.

Некоторые опасения внушает возможное снижение ключевой ставки — как раз сегодня Банк России должен рассматривать этот вопрос. Как правило, такой шаг негативно отражается на курсе национальной валюты. Но, возможно, участники рынка уже учли подобный вариант развития событий.

Вместе с тем, опрошенные «Ридусом» эксперты полагают, что ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне, чтобы оценить последствия недавнего роста цен на бензин. Кроме того, в период Чемпионата мира по футболу всем нужна полная стабильность.

Во всяком случае, пока рубль чувствует себя неплохо и даже слегка укрепляется, отмечает Егоров. По его словам, сейчас национальная валюта находится в достаточно комфортной зоне — 62 рубля за доллар, плюс-минус 60−70 копеек вверх.

«По всей видимости, это как раз то, что устраивает многих участников. С этой точки зрения ничего удивительного не происходит, трагедии никакой не будет», — успокаивает аналитик.

Разуваев, в свою очередь, добавляет, что слабый рубль поддерживает доходы бюджета, который при нынешних ценах на нефть, скорее всего, будет исполнен с профицитом.