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ЦБ может изменить параметры закупки валюты
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Силуанов: ЦБ может изменить параметры закупки валюты при резких скачках курса 

Прайм 13 июня 2018
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ может изменить параметры закупки валюты на внутреннем рынке для Минфина, в том числе приостановить операции, как он уже делал это в апреле текущего года, при усилении волатильности курса рубля, заявил журналистам первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.
"Центральный банк будет руководствоваться ситуацией на рынке и принимать решение, с тем чтобы обеспечить стабильность", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных приостановках операций по покупке валюты на рынке или изменении их параметров.
"Зависит все от параметров изменений, от волатильности курса", — добавил он.
Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. В апреле текущего года на фоне резкого ослабления курса рубля из-за санкций США ЦБ РФ впервые приостанавливал эти операции.
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