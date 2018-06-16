Путин и саудовский принц договорились по нефти

Новак оценил бессрочное соглашение ОПЕК+

Александр Новак. Бессрочное соглашение ОПЕК+ не будет содержать конкретных объемов добычи, но страны смогут принимать решение о параметрах в случае необходимости, сказал журналистам глава Минэнерго РФ

Ранее в субботу он заявил, что два дня назад во время встречи в Москве президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли решение совместно выступать за продление соглашения ОПЕК+ бессрочно.

"Я думаю, что основа эта (действующее соглашение ОПЕК+ ляжет в основу бессрочного — ред.), просто нужно институциализировать, и в нем не будет конкретных объемов", — сказал Новак.

"В нем будет закреплена, скорее всего, возможность принимать решение (об изменении параметров добычи — ред.), если потребуется", — добавил министр