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Путин и саудовский принц договорились по нефти
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Новак оценил бессрочное соглашение ОПЕК+ 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Бессрочное соглашение ОПЕК+ не будет содержать конкретных объемов добычи, но страны смогут принимать решение о параметрах в случае необходимости, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Ранее в субботу он заявил, что два дня назад во время встречи в Москве президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли решение совместно выступать за продление соглашения ОПЕК+ бессрочно.
"Я думаю, что основа эта (действующее соглашение ОПЕК+ ляжет в основу бессрочного — ред.), просто нужно институциализировать, и в нем не будет конкретных объемов", — сказал Новак.
"В нем будет закреплена, скорее всего, возможность принимать решение (об изменении параметров добычи — ред.), если потребуется", — добавил министр
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
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