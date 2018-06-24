В Общественной палате обсудили пенсионную реформу

Тема острая, важная. Какими они будут — изменения в пенсионное законодательство? Вопрос, который волнует — без преувеличения — каждого. Обсуждения — не только на кухнях. И в правительстве, и в Госдуме понимают, что нужны всесторонние дискуссии, на всех уровнях. За круглым столом Общественной палаты в пятницу — представители министерств и ведомств, эксперты, в том числе и из регионов, передает "ТВ Центр"

"Главная тема, как мне кажется, здесь должна звучать — это повышение уровня жизни людей, повышение доходов граждан старшего возраста", — сказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев

Борьба с бедностью — задача, которую поставил президент в своих майских указах. И именно с этой целью правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект изменений в пенсионное законодательство. Да, министры предлагают непопулярные меры: в течение десяти лет поступательно поднимать пенсионную планку. Для женщин — до 63 лет. Для мужчин — до 65. Но в результате станет возможно каждый год увеличивать ежемесячные выплаты на тысячу рублей. И это без учета индексации на величину инфляции. Те, кто уже вышел на пенсию, почувствуют это совсем скоро.

"Можно было бы, конечно же, не менять пенсионный возраст, можно было бы повысить налоги — налоги на работодателя, НДС — до 22% и больше, можно было бы повысить взносы, можно было бы повысить уровень ставки налога на прибыль. Можно было бы повысить налог на доходы физических лиц. Но это бы не повлияло таким прямым образом на уровень пенсий, которые уже сейчас могут получать действующие пенсионеры", — считает председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты, ректор РГСУ Наталья Починок

Жизнь изменилась, закон остался прежним. И беспощадно устарел. Дело в том, что существующий пенсионный возраст определили еще в конце 20-х годов прошлого века — почти 90 лет назад. Тогда средняя продолжительность жизни составляла всего 43 года. В разгаре была индустриализация: население работало в основном на заводах, сейчас же преобладает сфера услуг, занятость в которой не настолько вредна для здоровья. Плюс — нагрузка на трудоспособное население была куда ниже. На одного пенсионера приходилось четверо работающих. Сейчас — всего двое. А в некоторых регионах и вовсе — один. Нужно ведь понимать: Пенсионный фонд наполняется как раз за счет отчислений с работающих россиян.

"К счастью, продолжительность жизни в нашей стране растет. С учетом тех задач, которые поставлены президентом, она будет превышать в среднем 80 лет. Именно поэтому у нас уже начал происходить дисбаланс на рынке труда, количество работающих и количество пенсионеров — эта пропорция сокращается. Если ничего не делать, то это изменение в численности съест все дополнительные доходы от роста экономики, который у нас происходит", — заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов

При этом, считают в Общественной палате, наряду с изменениями в пенсионное законодательство, нужно не забывать и о необходимости других, сопутствующих решений. Важно исключить дискриминацию по возрасту при устройстве на работу. Дать возможность людям старшего возраста постоянно повышать квалификацию или переобучаться. Должным образом обеспечить население рабочими местами. Именно за такой комплексный подход выступает и «Российская партия пенсионеров».

"Пенсионная система страны представляет собой такой, я бы сказал, полуразвалившийся сарай, который построили на месте четкой и ясной системы социального обеспечения, которая существовала в советские времена. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выступает за комплекс мер по реальной пенсионной реформе", — прокомментировал заместитель председателя центрального совета партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов.

Впереди — десятки общественных слушаний. И на федеральном, и на региональном уровнях. Одними разговорами дело не ограничится. Экспертные заключения и предложения направят в Госдуму и в правительство.