Медведев внес в Думу законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС

Процесс изменений будет проходить постепенно, начиная с 2019 года. На трехсторонней комиссии вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что со следующего года пенсионер в России будет получать больше в среднем на 12 тысяч рублей. В комиссии по теме пенсионного возраста работают представители профсоюзов, работодателей и правительства.

Новый закон позволит повысить пенсионное обеспечение тех граждан, которые сейчас находятся на пенсии.

Также премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроекты о повышении базовой ставки НДС с 18 процентов до 20 процентов, снижении страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и сохранении права на вычет сумм НДС.

Если депутаты одобрят предложенные меры, тариф страховых взносов в Пенсионный фонд составит 22 процента.