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Медведев внес в Думу законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС
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Медведев внес в Думу законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Живая Кубань
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменении пенсионного возраста в РФ. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, проект поднимает общий пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Процесс изменений будет проходить постепенно, начиная с 2019 года. На трехсторонней комиссии вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что со следующего года пенсионер в России будет получать больше в среднем на 12 тысяч рублей. В комиссии по теме пенсионного возраста работают представители профсоюзов, работодателей и правительства.
Новый закон позволит повысить пенсионное обеспечение тех граждан, которые сейчас находятся на пенсии.
Также премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроекты о повышении базовой ставки НДС с 18 процентов до 20 процентов, снижении страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и сохранении права на вычет сумм НДС.
Если депутаты одобрят предложенные меры, тариф страховых взносов в Пенсионный фонд составит 22 процента.
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