Минфин не видит необходимости для снижения акцизов на топливо

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что ведомство не видит необходимости нового снижения акцизов на нефтепродукты. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Если цена на нефть не вырастет экстраординарно до $100 или $90 за баррель, а так при сегодняшней ценовой конъюнктуре точно никакого продолжения снижения акцизов не будет происходить", — сказал Сазанов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выводы по ситуации с ростом цен на бензин на российской территории сделаны.

По его словам, предлагается проведения рада инноваций и механизмов, которые предотвратят повышение роста цен на топливо в дальнейшем.