Порошенко заявил о планах на газопровод в обход РФ

Порошенко заявил о планах получать газ через открывшийся газопровод TANAP

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинская сторона может начать получать из Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP) через Болгарию и Румынию», — отметил он. Україна зможе отримувати газ з Транс-анатолійського газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію. pic.twitter.com/Qt8sSz3BPU— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

При этом Порошенко отметил, что трубопровод будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе.