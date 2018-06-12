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Порошенко заявил о планах на газопровод в обход РФ
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Порошенко заявил о планах получать газ через открывшийся газопровод TANAP 

RT на русском 2 часа назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинская сторона может начать получать из Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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«Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP) через Болгарию и Румынию», — отметил он.
При этом Порошенко отметил, что трубопровод будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе.
Ранее в турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия TANAP.
RT на русском: последние новости
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