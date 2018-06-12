Азербайджан пригласил Украину участвовать в «Южном газовом коридоре»

Сообщается, что стороны особое внимание уделили углублению взаимодействия в энергетической сфере. Кроме того, Алиев поблагодарил Порошенко за благоприятные условия для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Газопровод протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP (Трансанатолийский трубопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод). В качестве ресурсной базы на начальном этапе рассматривается месторождение «Шах-Дениз» на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 триллиона кубометров газа. В конце прошлого года стоимость ЮГК оценивалась в 41,5 миллиарда долларов.