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Запад пытается угадать решение РФ по нефти
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На Западе попытались угадать решение России по объемам мировой добычи нефти 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Аналитики Bloomberg попытались угадать, какой уровень мировой добычи нефти Россия намерена предложить странам ОПЕК и ряду не входящих в организацию государств в ближайшее время.
По версии Bloomberg, Россия намерена предложить в течение трех месяцев, начиная с июля, вернуться к уровням добычи нефти октября 2016 года, передает ТАСС.
При этом увеличивать добычу нефти якобы предполагается на 1,8 млн баррелей в сутки пропорционально для всех стран, утверждают источники.
В то же время ряд стран, включая Анголу, Венесуэлу и Мексику, по мнению экспертов, не смогут нарастить добычу до должного уровня, поэтому реальный рост добычи нефти будет несколько ниже.
Так, в мае, несмотря на рост добычи странами ОПЕК, общий уровень добычи нефти находился в пределах 32,5 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи конца 2016 года.
На прошлой неделе стало известно, что Саудовская Аравия стала наращивать добычу «черного золота» после продолжавшегося около двух лет сокращения. В тот же день в Газпроме предупредили о последствиях перегрева нефтяного рынка.
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