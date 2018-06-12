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Над мировой экономикой «сгустились тучи»
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Лагард: над мировой экономикой сгущаются тучи 

Вести Экономика 1 час назад
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард возглавила ответную атаку на торговую политику президента США Дональда Трампа, предупреждая, что тучи над мировой экономикой сгущаются с каждым днем, передает Reuters.
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Трамп отказался от совместного коммюнике, согласованного с лидерами "большой семерки" в Канаде, в котором говорилось о необходимости "свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли" и важности борьбы с протекционизмом.
Президент США, который ввел импортные тарифы на металлы, всеми силами пытается снизить крупный торговый дефицит Соединенных Штатов с ключевыми торговыми партнерами.
"Справедливая торговля теперь должна называться глупой, если она не является взаимной", — написал глава Белого дома после встречи G7.
В ответ Лагард развязала тонко завуалированную атаку на торговую политику Трампа, заявив, что проблемы, связанные с торговлей, наносят ущерб деловой уверенности, которая продолжила портиться даже после прошедшего на выходных саммита "большой семерки".
Расположенный в Вашингтоне МВФ придерживается своего прежнего прогноза глобального роста на 3,9% в 2018 и 2019 годах. Лагард добавила, что "тучи на горизонте, о которых в фонде сигнализировали около шести месяцев назад, становятся темнее с каждым днем".
Управляющий директор МВФ выступила после встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель и руководителями Всемирной торговой организации (ВТО), Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной организации труда и африканского банка развития.
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