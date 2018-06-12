Над мировой экономикой «сгустились тучи»

Лагард: над мировой экономикой сгущаются тучи

Трамп отказался от совместного коммюнике, согласованного с лидерами "большой семерки" в Канаде , в котором говорилось о необходимости "свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли" и важности борьбы с протекционизмом.

Президент США, который ввел импортные тарифы на металлы, всеми силами пытается снизить крупный торговый дефицит Соединенных Штатов с ключевыми торговыми партнерами.

"Справедливая торговля теперь должна называться глупой, если она не является взаимной", — написал глава Белого дома после встречи G7.

В ответ Лагард развязала тонко завуалированную атаку на торговую политику Трампа, заявив, что проблемы, связанные с торговлей, наносят ущерб деловой уверенности, которая продолжила портиться даже после прошедшего на выходных саммита "большой семерки".

Расположенный в Вашингтоне МВФ придерживается своего прежнего прогноза глобального роста на 3,9% в 2018 и 2019 годах. Лагард добавила, что "тучи на горизонте, о которых в фонде сигнализировали около шести месяцев назад, становятся темнее с каждым днем".