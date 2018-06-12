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Инфляция в Венесуэле в мае превысила 24500% в годовом исчислении
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Инфляция в Венесуэле в мае превысила 24500% в годовом исчислении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Инфляция в Венесуэле в мае в годовом исчислении составила 24 600%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национальной ассамблеи.
Отмечается, что центральный банк Венесуэлы не публикует данные по инфляции уже на протяжении двух лет.
Только в мае инфляция в стране составила 110%. Порог гиперинфляции, когда валюта обесценивается за месяц на 50%, Венесуэла переступила в конце прошлого года.
Агентство отмечает, что венесуэльский Боливар только за прошлый год потерял 98% стоимости по отношению к доллару США.
Ранее в Венесуэле объявили бесплатный проезд в метро из-за отсутствия бумаги для билетов.
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