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Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией
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В Иордании рассказали о причинах отмены соглашения с Росатомом по АЭС 

РИА Новости 42 минуты назад
Решение об отмене соглашения с Росатомом по строительству первой АЭС в Иордании принято после просьбы российской стороны к Амману взять кредиты у коммерческих банков для реализации проекта, сообщается в понедельник в заявлении комиссии по атомной энергетики Иордании.
>> Иордания прекратит атомный проект с РФ
В конце мая стало известно, что Иордания отказалась от проекта строительства с участием госкорпорации "Росатом" АЭС большой мощности стоимостью 10 миллиардов долларов, в те же дни РФ и Иордания подписали соглашение о развитии проекта строительства на иорданской территории атомного энергоблока малой мощности (порядка 200 мегаватт) по российскому проекту.
"Просьба российской стороны оплатить кредитами коммерческих банков строительство первой атомной станции в Иордании стала причиной отмены соглашения, подписанного между комиссией и российской компанией "Росатом", — написано в коммюнике.
В иорданской комиссии пояснили, что на двусторонней встрече по вопросу финансирования проекта российская сторона попросила подписать окончательное соглашение с погашением кредитов коммерческими банками.
"Подобные действия повышают стоимость проекта, в связи с чем повысится стоимость электроэнергии на рынке. На что иорданское правительство не согласилось", — написано в заявлении.
По мнению иорданской стороны, повышение расходов на строительство АЭС сделает неконкурентоспособной цену электроэнергии по сравнению с другими источниками.
Россия и Иордания в 2015 году договорились о строительстве в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла десять миллиардов долларов. Первоначально первый блок АЭС планировалось запустить в начале 2020-х годов.
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