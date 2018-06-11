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Официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода пройдет во вторник в Турции
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Официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода пройдет во вторник в Турции 

Прайм 2 часа назад
БАКУ, 11 июн — ПРАЙМ. Официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода TANAP, который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу, состоится во вторник в турецком городе Эскишехире, сообщил РИА Новости источник на нефтегазовом рынке страны.
"В церемонии открытия примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и главы ряда государств и правительств, министры энергетики, руководители энергетических компаний", — сообщил источник.
Проект «Южный газовый коридор», частью которого является TANAP, представляет большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза и предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP. TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения «Шах-Дениз». Трубопровод построен на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).
Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год.
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