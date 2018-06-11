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Россиян предупредили о резком росте цен на молоко
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Молоко в России может подорожать на 20% 

Прайм 1 час назад
Мировые цены на продовольствие в мае 2018 года поднялись до максимального уровня с октября 2017 года, что отражает рост стоимости молочной продукции. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), пишут "Новые Известия".
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Индекс цен на молочную продукцию в мае вырос в месячном выражении на 5,5%, до 215,2 пункта, годовой рост (май 2018 к маю 2017) составил 11,5%.
С 6 июня в Россию запрещён ввоз молока и молочных продуктов из Белоруссии, на которые приходилось до 80% импорта этих видов продукции. Только эта мера повысит цены на молочные продукты на 8–12%. Но резко нарастить внутри России производство молока не удастся. Значит, Белоруссию придётся заменять другими странами, причём не из списка самосанкций.
В совокупности все факторы могут привести к росту цен на молочную продукцию на 20% и более в течение года.
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