Россиян предупредили о резком росте цен на молоко

Молоко в России может подорожать на 20%

Мировые цены на продовольствие в мае 2018 года поднялись до максимального уровня с октября 2017 года, что отражает рост стоимости молочной продукции. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), пишут "Новые Известия".

Индекс цен на молочную продукцию в мае вырос в месячном выражении на 5,5%, до 215,2 пункта, годовой рост (май 2018 к маю 2017) составил 11,5%.

С 6 июня в Россию запрещён ввоз молока и молочных продуктов из Белоруссии, на которые приходилось до 80% импорта этих видов продукции. Только эта мера повысит цены на молочные продукты на 8–12%. Но резко нарастить внутри России производство молока не удастся. Значит, Белоруссию придётся заменять другими странами, причём не из списка самосанкций.

В совокупности все факторы могут привести к росту цен на молочную продукцию на 20% и более в течение года.