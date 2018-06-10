Посол: Болгария может сыграть роль страны–транзитера в проекте «Южный газовый коридор»

БАКУ , 10 июн — ПРАЙМ. Болгария может сыграть роль страны–транзитера в проекте «Южный газовый коридор», заявил новый посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в этой стране Николая Христова Янкова. Официальное открытие «Южного газового коридора» (ЮГК), по которому азербайджанский газ пойдет в Европу, состоялось 29 мая в Баку. Проект ЮГК предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию Турцию . На первом этапе основным ресурсом является газ с месторождения «Шах-Дениз».

"Проект «Южный газовый коридор» играет значимую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и Болгарии в частности. Посол заявил о возможной роли Болгарии как страны-транзитера в проекте, подчеркнув политическую приверженность Софии этому проекту", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.

В свою очередь, президент Азербайджана, подчеркнув значимость официального открытия проекта ЮГК в Баку, сообщил, что в ближайшие дни состоится открытие TANAP. Проект TANAP (Трансанатолийского газопровода) в рамках ЮГК предусматривает транспортировку газа с «Шах-Дениза» в Турцию, а после строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) и в страны Южной Европы.

"Президент Азербайджана заявил, что Болгария является важной составляющей в проекте, а в дальнейшем может сыграть роль страны-транзитера азербайджанского газа", — также говорится в сообщении пресс-службы.