«Шанхайский дух»: Россия без Китая не строится

В первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры укрепили так называемый «шанхайский дух». Настолько укрепили, что теперь ШОС неофициально называют шанхайской G8. Российские и китайские компании уже подписали несколько соглашений. Москва надеется также, что Пекин примет активное участие в российских инфраструктурных проектах.

В эту субботу на свой саммит собралась Шанхайская организация сотрудничества. Место для этого выбрали в Китае , в городке Циндао провинции Шаньдун на берегу Желтого моря.

Вся суббота прошла в укреплении так называемого «шанхайского духа». Что такое этот дух и зачем он вообще нужен, пояснил председатель КНР Си Цзиньпин во время приветственного ужина в честь высоких гостей.

Господин Си напомнил: Шаньдун — родина Конфуция, одного из основоположников китайской цивилизации. Суть конфуцианства — мир принадлежит всем, и все страны должны жить в согласии, помогать друг другу, как члены одной большой семьи.

«Согласитесь, данная теоретическая концепция о гармонии и сотрудничестве имеет много общего с «шанхайским духом», характеризующимся взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур и стремлением к совместному развитию», — заявил Си Цзиньпин.

Он не ограничился этим пояснением и добавил, что «шанхайский дух» тождественен «поискам общего при сохранении разногласий», что очень актуально для нынешнего неспокойного времени.

«Циндао славится на свете как «город парусов». Отсюда бесчисленные корабли на полных парусах отправлялись вдаль за своей мечтой», — добавил глава КНР, дав тем самым понять, что от саммита стоит ожидать много.

Баня, мед, орехи и китайские гусли

Китай в этом году председательствует в ШОС, и на правах хозяина лидер КНР встречался со всеми главами государств-членов организации. Начал он с Владимира Путина , причем еще за день до саммита.

Российскому президенту (первому среди иностранных лидеров) он вручил орден Дружбы. Во время церемонии Си Цзиньпин подчеркнул, что этот орден свидетельствует о «большом уважении китайского народа к президенту Путину» и большом вкладе награждаемого в развитие Китая.

Путин в строгом соответствии с «шанхайским духом» тоже постарался сделать приятное другу Си Цзиньпину. Подарил ему русскую баню из 200-летнего алтайского кедра. Точнее, эскиз и фотоальбом постройки и спил дерева.

К эскизу и спилу приложили мед, орехи и чай. Теперь китайской теперь предстоит решить, где будет расположена баня, там ее и построят российские специалисты.

Возможно, место для бани будет выбрано на территории России. На острове Русский возле Владивостока . По крайне мере, Путин пригласил Си на IV Восточный экономический форум, который пройдет 11-13 сентября. В качестве «главного гостя».

«Подчеркну, взаимодействие России и Китая носит стратегический характер и основано на принципах равноправия, добрососедства и доверия. Ждем председателя КНР в качестве главного гостя на ВЭФ в сентябре во Владивостоке», — заявил Путин.

Но Си Цзиньпин, опять же в духе конфуцианства и «шанхайского духа», преподнес в субботу еще подарки: чжучжэнский гуцинь (народный музыкальный инструмент, похожий на гусли) и тяньцзиньский нижэньчжан (глиняную фигурку) с лицом российского президента.

После обмена подарками и ужина над Циндао прогремел салют. Китайцы плотной стеной запрудили в радиусе 10 км все близлежащие перекрестки возле резиденции лидеров саммита и наблюдали за ним в просветах между небоскребами. 40 и 60-этажные здания офисов, банков, торговых центров и отелей вечером фантастически подсвечены. При этом неон здесь отключают после 12 ночи в целях экономии электроэнергии.

Китай поддержит майский указ Путина

Сложно сказать, вопреки «шанхайскому духу» или именно благодаря ему, но двусторонние встречи лидеров России и КНР материализовались в некоторое количество двусторонних экономических соглашений.

Китай даже готов поучаствовать в реализации майского указа образца 2018 года. Не в той части, где речь идет о борьбе с бедностью, а в реализации инфраструктурных проектов.

Поднебесная — один из мировых лидеров по километражу проложенных скоростных автомобильных и железных дорог. Например, Владимир Путин и Си Цзиньпин добирались до Циндал из Пекина на поезде «Фусин».

Это собственная китайская разработка, разгоняется поезд до 350 км/ч. Предполагается, что такие поезда будут ходить между Москвой и Казанью , а потом и в Китай. РЖД и «Китайские железные дороги» подписали меморандум о скоростных грузовых перевозках.

Урожай проектов увозит из Китая и «Росатом» . Госкорпорация построит дополнительно два энергоблока Таньваньской АЭС. Кроме того, согласовано строительство в КНР еще одной атомной станции российского дизайна на новой площадке, рассказал Путин.

Для привлечения средств в проекты двух стран Москва и Пекин создают общий инвестиционный фонд в размере $1 млрд Это позволит привлечь в экономику России около $20 млрд в ближайшие пять лет, фактически удваивая те прямые инвестиции, которые Китай осуществил до этого, пояснили «Газете.Ru» в российской делегации.

Накануне старта саммита ШОС крупное соглашение с Государственным банком развития Китая (ГБРК) подписал Внешэкономбанк

Документ предусматривает возможность предоставления ГБРК кредитных ресурсов ВЭБу в рамках программы, максимальная сумма которой определена до 65 млрд юаней (более 600 млрд рублей) для финансирования согласованных между сторонами проектов.

Неудивительно, что на саммите Игорь Шувалов , экс-первый вице-премьер, новый глава ВЭБа, демонстрировал оптимизм.

У многих в российской делегации было хорошее настроение. И только Олег Дерипаска бесконечно набирал что-то на смартфоне и ни с кем не общался. «Можете подойти с этим вопросом потом? Если не трудно?!» — ответил Дерипаска корреспонденту «Газеты. Ru» на вопрос о выполнении требований США «Русалу» и к нему лично.

Понимая, что «шанхайский дух» крепнет и начинает приносить результаты, к альянсу ШОС стали активно примыкать соседние страны. Например, Монголия. Она хочет стать логистическим узлом между Азией и Европой.

Монгольские партнеры предложили построить через свою территорию магистральные нефте— и газопроводы — из России в Китай.

«Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея», — сообщил в субботу Путин, встретившись в Циндао с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Путин поручит проработать технико-экономическое обоснование такого проекта.

В воскресенье на саммите планируется перезапустить ШОС, приняв Циндаосскую декларацию и план действий на 2018-2022 годы.