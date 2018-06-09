PDVSA может открыть 23 тыс. законсервированных скважин для увеличения добычи нефти

МЕХИКО , 9 июн — ПРАЙМ. Венесуэльская PDVSA в попытках увеличить производство нефти может возобновить работу более чем 23 тысяч законсервированных скважин в рамках сервисных контрактов, сообщило агентство Argus.

Этот план был создан еще при экс-министре нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, задержанном еще в конце прошлого года, и является «технически возможным», отметило руководство компании.

Однако возможно, что в рамках этих контрактов PDVSA придется передавать всю дополнительно добываемую нефть в часть уплаты долга своим китайским и российским партнерам, отмечает издание.

Как заявил глава компании Мануэль Кеведо , в результате добыча может увеличиться на 1,4 миллиона баррелей в сутки, в два раза больше нынешних объемов производства. Однако критики плана считают эти цифры завышенными и говорят о потенциальном росте на 600 тысяч баррелей в день.

Некоторые из скважин были законсервированы 30-60 дней назад и требуют минимальных усилий для возобновления добычи, другие не работают больше 90 дней.