Как Украина сто миллиардов долларов потеряла

«Атлантический совет» с вашингтонской пропиской посчитал, сколько Украина потеряла из-за «российской агрессии». Откуда взялись 100 млрд долларов, которые насчитали западные доброжелатели? И надо ли России в ответ подсчитывать собственные приобретения?

Киевская элита и лично Петр Порошенко любят поговорить о том, как Украина страдает без потерянного Крыма — при этом украинский президент настолько хорошо знает полуостров, что не помнит, какого числа в «героическом украинском Севастополе » отмечается день города. Обычно из Киева раздаются эмоциональные выкрики об ущербе от «аннексии» и «оккупации». Но Запад, еще в большей степени чем Москва , не верит слезам, а верит калькуляции. За Киев эту работу проделали эксперты из «Атлантического совета», подсчитавшие: Украина потеряла 98,4 миллиарда долларов «из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе».

«Атлантический совет» — неправительственный, но приближенный к правительственным кругам американский «мозговой центр» со штаб-квартирой в Вашингтоне, и с действующим послом США в России Джоном Хантсманом в качестве председателя. Накануне в Киеве высадился целый десант экспертов этого совета во главе со шведом Андерсом Ослундом . Экономист и отставной дипломат Ослунд известен своими русофобскими заявлениями, его называют идеологом антироссийских санкций. Но о киевских властях швед весьма невысокого мнения — не так давно он прямо написал, что украинские чиновники, силовики и лично генпрокурор Луценко заинтересованы в коррупции просто потому, что они с нее живут.

Но даже такой младший партнер годится в качестве ключевого элемента антироссийского «санитарного кордона» — и требует присмотра и помощи. Так что экономист Ослунд и его коллеги доходчиво объяснили непутевой «молодой демократии», как ей надо считать убытки, полученные от «российской агрессии». «После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в более, чем 1,8 млрд долларов. Украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях (Крыма), — от 1,7 млрд до 1,9 млрд долларов», — цитирует в субботу издание «Украинская правда» доклад «Атлантического совета».

«Также Россия конфисковала «Крымэнерго», как следствие — Украина потеряла еще 1 млрд долларов», — лично от себя добавил Ослунд на презентации доклада.

Сто миллиардов долларов убытков попали в заголовки украинской прессы, но дьявол, как всегда, кроется в деталях. «Атлантический совет» посчитал, из чего складываются эти 100 млрд Около 27 млрд долларов Украина лишилась, потеряв Крым. Но большую часть, 73 млрд долларов она потеряла в Донбассе. Тут впору вспомнить строчки из Маяковского — «считают „Матэны“, считают „Таймсы“. Считаться хотите? Давайте! Что ж! Посчитаемся!». Если Украина потеряла 9,5 млрд долларов из-за разрушения инфраструктуры Донбасса, и лишилась 10 процентов ВВП, которые давал угольный край — то не из-за того ли это, что в 2014 году Украина начала и до сих пор не прекратила «антитеррористическую» операцию против двух собственных регионов? Теперь Киев уже не прикрывается «АТО», а по-честному ведет военную операцию. Ведь можно предъявить и встречный счет — более 2,5 тысяч мирных жителей, в том числе 138 детей, погибших с 2014 года от такой «борьбы с терроризмом» и «реинтеграции Донбасса». И это только по официальным подсчетам ООН

Ослунд и его товарищи ссылаются на другую международную структуру: «В МВФ оценили ВВП Украины в докризисный 2013 год на уровне 179,6 млрд долларов. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% от этой суммы, умноженные на четыре, или 98,4 млрд долларов». Ключевая фраза здесь — «в докризисный 2013 год».

Киевский евромайдан, напомним, собрался в ноябре 2013-го как раз как протест против кризиса, до которого Украину довела «злочинна влада» Януковича. Началом, как известно, был уже вошедший в историю и исполненный исторического оптимизма пост в Facebook Мустафы Найема : «Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей!». Под этим постом и сейчас оставляют комментарии, примерно такого характера:

«А ведь хорошая страна была», «Какую страну подкосили».

И действительно, после четырех лет войны, экономического, политического и социального кризисов хорошего настроения явно не прибавилось.

Потенциально процветающая страна с многомиллионным трудолюбивым населением, получившая от природы богатейшие черноземы, от Ленина — Донбасс, от Хрущева — Крым, и в целом от советской эпохи — множество «гигантов индустрии» — эта страна становится самым бедным государством Европы по ВВП на душу населения. По уровню ВВП Украина оказывается ниже другой постсоветской республики, Молдавии — и это не «кремлевская пропаганда», а вывод из одной из аналитических записок Андерса Ослунда, коль скоро мы цитируем этого эксперта.

Такова цена «европейской интеграции». Которая, как выяснилось, включала в себя «поезда дружбы» нацистов из «Правого сектора» (то, что окончательно оттолкнуло Крым), и дерусификацию, которая вызвала сопротивление в Донбассе.

Экономические и прежде всего человеческие потери, которые понесла Украина по вине ее правителей — это менее всего повод для злорадства. Конечно, можно было бы обернуть выводы доклада «Атлантического совета» в свою пользу, и сказать: то, что потеряла Украина, все эти миллионы гектаров крымской земли, «Крымэнерго», севастопольский порт, и другие активы — все это досталось России. Можно добавить сюда и два миллиона новых налогоплательщиков, и констатировать — мы в выигрыше.

Но выводы в той бухгалтерской логике «прихода и расхода», которой придерживается «Атлантический совет», с российской стороны почему-то не звучат. Всё больше о городе русской боевой славы Севастополе… Вряд ли дело в том, что Россия «тратит около 2 млрд долларов на поддержку Крыма» (как говорится в докладе Ослунда), и в ближайшее десятилетии не окупит быстрое и недешевое строительство Крымского моста. Просто Россия не измеряет в категориях «выгодно — невыгодно» такие вопросы как воссоединение с соотечественниками. Которые мирно и в законном порядке решили не ждать поезда с вооруженными до зубов «патриотами Украины», а предпочли вернуться в родную гавань.