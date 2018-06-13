Как Белоруссия зарабатывает на контрабанде в Россию

Белорусский поток

Продовольственное эмбарго, которое Россия в 2014 году объявила в ответ на европейские санкции, стало серьезным испытанием для рядовых потребителей. Ассортимент продовольственных товаров заметно сократился, качество ухудшилось, при этом цены выросли в разы. Но в этот трудный период, как глоток свежего воздуха, на прилавках появились белорусские товары. Мясные и молочные продукты, включая хамон, камамбер и пармезан, хурма и апельсины, селедка, а кому-то посчастливилось попробовать белорусских мидий. Контрабанда европейских товаров приобрела в Белоруссии поистине государственный масштаб и фактически стала элементом экономики. Как устроена белорусская контрабанда и кто зарабатывает на санкционном транзите, выясняла «Лента.ру»

Лесными тропами

Российско-белорусское пограничье издавна облюбовано контрабандистами. Лишь несколько крупных трасс да городов, население самого крупного из которых, Смоленска, не превышает и 400 тысяч жителей. Все остальное — это леса, болота и сотни хуторов, разбросанных по обе стороны границы и связанных между собой сетью местных дорог, грунтовых проселков и троп. Эффективно контролировать такое пространство сложно, если вообще возможно.

Поэтому, когда в 2016 году российские пограничники обнаружили в лесах под Смоленском на границе с Белоруссией новую дорогу, вряд ли они сильно удивились. Проселочная грунтовка превратилась в шоссе с твердым покрытием, по которому шли фуры с белорусскими креветками, апельсинами и камамбером.

Вообще-то белорусская контрабанда в Россию пошла сразу после краха СССР. Этому способствовало то, что граница между двумя государствами так и не появилась. О ней мало кто думал в 1990-х. К тому же уже в 1995 году оформилась российско-белорусская таможенная зона, а в 1996 году две страны объединились в Союзное государство.

Свою роль играло и выгодное расположение Белоруссии. От приграничного Бреста до Смоленска чуть больше 600 километров. Фура преодолевает это расстояние за 7-8 часов. Расстояние от литовско-белорусской границы до России и того меньше.

По совам Суздальцева, Как только Белоруссия получила независимость из Польши и Прибалтики через ее территорию на российский рынок пошли спирт, сигареты и продукты питания. Но диким и не контролируемым этот процесс был недолго. Уже в 1995 году контрабанду в Белоруссии взяли под государственный контроль.

Согласно договоренностям, две страны должны были создать единую систему для обеспечения таможенного контроля на границе с европейскими странами. Однако белорусская сторона саботировала эту работу. В результате, уже 23 года Россия фактически и юридически никак не контролирует тысячу километров границы на западе. Эту функцию осуществляют пограничные и таможенные ведомства Белоруссии, которые напрямую подчиняются Александру Лукашенко.

Из Европы с любовью

Своего пика белорусская контрабанда в Россию достигла после 2014 года. С началом противостояния с Западом и ввода ограничительных мер со стороны США ЕС Россия объявила о контрсанкциях. Они касались поставок сельскохозяйственной продукции из западных стран.

Александр Лукашенко не поддержал российские ограничения. Он заявил, что не допустит запрещенные товары на российский рынок, уточнив, что ничто не мешает Белоруссии закупать на западе столько продуктов, сколько ей нужно для внутреннего потребления.

Очень скоро выяснилось, что внутреннее белорусское потребление просто не поспевает за поставками европейского продовольствия. В начале августа Россия ввела эмбарго, а уже 24 сентября в Псковской области , на границе с Белоруссией, сотрудники Россельхознадзора задержали почти 9 тонн европейского мяса.

О масштабах контрабанды можно судить по данным Международного торгового центра ООН. В 2013 году Польша экспортировала в Россию 751 тысячу тонн яблок. После введения эмбарго торговля обвалилась. Однако польский экспорт резко вырос в Белоруссию. Со 153 тысяч тонн в 2013-м до 550 тысяч тонн в 2016 году. Могло ли так резко вырасти потребление польских яблок в Белоруссии — вопрос риторический.

Яблоки, снабженные сертификатами о белорусском происхождении, были только началом. Затем в Россию пошли белорусские апельсины, мандарины, кокосы, ананасы и манго. В 2015 году Белоруссия вошла в топ-10 стран-поставщиков экзотических фруктов в РФ.

Россельхознадхор не впечатлили успехи белорусских аграриев. С декабря 2017 года ведомство ввело эмбарго на поставки фруктов из соседней страны. Причины просты: товары снабжены очевидно фальшивыми государственными сертификатами, а пускать на отечественный рынок продукцию неизвестного происхождения нельзя.

Помимо фруктов, внутренний белорусский рынок явно не способен переварить и другие товары, поступающие в страну с избытком. По данным того же Международного торгового центра ООН, в 2013 году Белоруссия импортировала говядины на 0,5 миллиарда рублей, а в 2016-м — более чем на 3 миллиарда. А закупки овощей выросли с 5 до 31 миллиарда.

Чтобы резкий рост трансграничных перевозок не бросался в глаза, контрабандисты начали строить свои дороги в обход крупных трасс. В августа 2016 года сотрудники погрануправления ФСБ по Смоленской области обнаружили дорогу через российско-белорусскую границу протяженностью около пяти километров. Ранее она была проселочной грунтовкой, однако к моменту обнаружения по ней в любую погоду могли проехать груженные фуры.

Как следует из заявления спецслужбы, эта дорога использовалась исключительно для контрабанды санкционных товаров из Евросоюза. Двумя неделями ранее на ней задержали девять грузовиков со свежими яблоками, вишней, сливами и персиками из Польши.

Впрочем, официальный Минск все обвинения в контрабанде отрицает. Но, как сказал Александр Лукашенко через несколько дней после введения российских контрсанкций, «Минск не должен упустить выгоды от сложившейся ситуации». И не упускает. Россельхознадзор чуть ли не каждую неделю отчитывается о задержании очередной партии контрабанды.

Все под контролем

Президент Белоруссии неустанно твердит о безосновательности обвинений в причастности к контрабанде европейских продуктов в Россию.

«Это же делают не белорусы, как оказалось, а делают бандиты с большой дороги, российские бандиты», — заявил белорусский лидер в апреле 2017 года.

По его словам, кто угодно может завезти на территорию Белоруссии любой товар.

Можно подумать, что Лукашенко расписался в неспособности контролировать ситуацию в стране. Однако в данном случае Александр Григорьевич лукавит.

За более чем 20 лет своего правления Лукашенко построил жесткий авторитарный режим. Он единолично контролирует все силовые органы страны. Благополучие бизнеса в стране находится в зависимости от его лояльности властям. Крайне сомнительно, что в обход государства кто-то смог бы наладить схемы контрабандной поставки через территорию Белоруссии. Да еще в таких масштабах.

Подтверждают причастность белорусских властей к контрабанде и конкретные факты. Довольно часто продукты, поставляемые в Россию, имеют подлинные сертификаты качества, выданные надзорными органами Белоруссии.

Например, только в 2015 году Россельхознадзор отловил около 400 фур с экзотическими фруктами, снабженными государственными сертификатами. Общее же количество таких грузовиков попросту не поддается учету. Андрей Суздальцев, ссылаясь на компетентные источники в госорганах Белоруссии, утверждает, что ежедневно через белорусско-российскую границу проходит до двух тысяч большегрузов с контрафактной продукцией.

Снабжать отдельные грузы поддельными или «купленными» документами можно. Однако в белорусских реалиях поставить на поток выдачу официальных сертификатов качества можно только при поддержке или прямом участии властей.

Источники Суздальцева утверждают, что в поселке Хатежино под Минском обустроен крупный логистический центр. В нем в промышленных масштабах контрабандную продукцию снабжают официальными сертификатами качества. Там же осуществляется переупаковка товаров, где на них проставляется новая маркировка.

Попадая в такой центр, польские яблоки, итальянские сыры и норвежская рыба чудесным образом превращаются в белорусские. Хатежино является самым крупным, но далеко не единственным центром для «легализации» санкционных товаров.

О превращении Белоруссии в крупный логистический хаб для запрещенной в России продукции говорят не только эксперты. Еще в 2014 году Россельхознадзор прямо обвинил таможенные и другие госорганы Белоруссии в том, что те фактически способствовали организации каналов ввоза запрещенной в России продукции.

Позже официальное обвинение прозвучало на более высоком уровне. «Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза и в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России», — заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в 2017 году.

По данным Суздальцева, организацией контрабандных поставок занимаются белорусские олигархи. Но в силу специфики экономики страны все они подконтрольны властям республики.

Те же заслуживающие доверия источники в государственных органах утверждают, что надзор и распределение доходов от покровительства контрабанды осуществляет Управление делами президента Белоруссии. Без одобрения этого ведомства невозможно представить слаженную работу силовых и санитарных ведомств, а также связанных с ними предпринимателей.

По приблизительным оценкам Суздальцева и его белорусских источников, Лукашенко и близкие к нему люди зарабатывают на контрабанде в Россию не менее одного миллиарда долларов в год.

Белорусское качество

Однако в понимании россиян белорусская контрабанда не является чем-то плохим. В результате контрсанкций количество товаров на прилавках российских магазинов снизилось, как и их качество. Чего нельзя сказать о ценах, которые напротив подросли. Особенно это было заметно в первые пару лет. Рынок оказался просто не готов к таким запретительным мерам.

Поэтому поставки европейских товаров через Белоруссию, в обход российских запретов, воспринимаются гражданами с известным позитивом. Без них приобрести уже привычные фрукты, сыры и другие продукты россияне просто не могли бы. Однако дьявол кроется в мелочах.

Товары, попавшие на российский рынок контрабандным путем, снабжены поддельными сертификатами качества. В результате Россельхознадзор вынужден дополнительно проверять весь товар, идущий из Белоруссии. Ведомство просто не может гарантировать, что конкретная продукция произведена в соседней стране, а не на неизвестной фабрике, в неизвестной стране, в неизвестных условиях.

Претензии надзорного органа к качеству белорусских и как бы белорусских товаров появляются регулярно. Только за последние несколько месяцев Россельхознадзор неоднократно блокировал поставки мясной и молочной продукции с ряда предприятий, а также вводил временное эмбарго на поставки любой мясной и молочной продукции из Белоруссии.

Проблема в том, что товары, имеющие белорусские сертификаты качества, зачастую не соответствуют этому качеству: в них содержатся антибиотики и другие недопустимые препараты. А в декабре 2014 года Россельхознадзор задержал партию колбасы, зараженной африканской чумой свиней.

Белорусский посол тогда заявил, что выводы специальной лаборатории не соответствуют действительности, но уже в начале 2015 года Еврокомиссия в официальном письме выразила озабоченность относительно нехватки прозрачности со стороны белорусских компетентных органов по ситуации с болезнью.

Для простого потребителя основная проблема контрабанды заключается именно в качестве товаров. С белорусской стороны контрабандисты следят за ним постольку-поскольку. Им важно поскорее сбыть товар, пока тот не испортился. Ведь далеко не у всех есть технические возможности, чтобы обеспечить надлежащие условия хранения и транспортировки продуктов.

С российской стороны контроль качества контрабандной продукции по-прежнему малоэффективен. Отдельные рейды Россельхознадзора пока не способны переломить ситуацию. Поэтому из-за больших объемов риск попадания на российский рынок сомнительной, а то и просто опасной продукции вырастает многократно.

Можно с иронией относиться к брянскому камамберу, калужскому пармезану и тамбовскому хамону, но мало кто сомневается в необходимости развития отечественного сельского хозяйства.

Правда, пока что российским производителям довольно трудно конкурировать по цене и качеству с санкционной продукцией. Остается только надеяться, что с развитием отечественного производства, повышением качества и снижением стоимости товаров, проблема белорусской контрабанды исчезнет сама собой. Она станет просто никому не нужна. Пока же покупатель голосует кошельком, и эти голоса в виде стабильной прибыли забирают белорусские контрабандисты и их высокопоставленные кураторы. Не упускать же выгоды.