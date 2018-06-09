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России предсказали массовое закрытие АЗС
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России предсказали массовое закрытие АЗС 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Независимые сети АЗС убыточны и вскоре начнут закрываться. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков на годовом собрании акционеров.
«Снижение акцизов снизило напряженность, но розничные сети работают с убытками до 4 тыс. рублей на тонну. Долго независимые себе в убыток работать не могут. Есть неделя-две чтобы принять решение», — сказал он.
По его мнению, решением проблемы должно стать решение властей о компенсации убытков независимым АЗС.
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Кроме того, Дюков раскритиковал предложение правительства об увеличении экспортной пошлины, назвав его «вредным» и «ситуативным». По его словам, разрешить кризис на топливном рынке сможет дальнейшее снижение акцизов и их привязка к цене нефти.
Глава «Газпромнефти» также заявил, что повышение цен на бензин и дизтопливо не было спровоцировано нефтяными компаниями.
«Все негативные факторы заработали в одно время — это рост цены на нефть, ослабление рубля и рост акцизов», — отметил Дюков.
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