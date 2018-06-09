России предсказали массовое закрытие АЗС

«Снижение акцизов снизило напряженность, но розничные сети работают с убытками до 4 тыс. рублей на тонну. Долго независимые себе в убыток работать не могут. Есть неделя-две чтобы принять решение», — сказал он.

По его мнению, решением проблемы должно стать решение властей о компенсации убытков независимым АЗС.

Кроме того, Дюков раскритиковал предложение правительства об увеличении экспортной пошлины, назвав его «вредным» и «ситуативным». По его словам, разрешить кризис на топливном рынке сможет дальнейшее снижение акцизов и их привязка к цене нефти.

Глава «Газпромнефти» также заявил, что повышение цен на бензин и дизтопливо не было спровоцировано нефтяными компаниями.