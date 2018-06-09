Деньги уходят на Запад: инвесторы закрывают Россию

За май, по оценкам аналитиков, с российского фондового и долгового рынков было выведено около $700 млн В целом, по расчетам ЦБ , за апрель-май иностранцы сократили вложения в российский долг на 200 млрд руб. Эксперты отмечают, что пока сохраняются напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой , а доходность американских облигаций растет, зарубежные инвесторы вряд ли перестанут выводить свои средства из России

Владимир Веденеев. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов, по данным EPRF, за неделю с 24 по 30 мая 2018 года составил $270 млн В целом по итогам мая отток приблизился к $700 млн, отмечает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал»

Пока ЦБ не опубликовал официальную статистику по вложениям нерезидентов в ОФЗ. По последним данным, на 1 апреля их доля составляла 2,351 трлн руб. или 34,5% от всего номинала выпущенных бумаг.

«Вывод напрашивается один: международные инвесторы фиксируют прибыль и основательно сокращают свои позиции. Пока геополитические риски в виде напряжения отношений США и России остаются, международные инвесторы вряд ли перестанут выводить свои средства из нашей страны», — считает он.

Плюс ко всему интерес инвесторов к развивающимся рынкам за последние месяцы заметно снизился, добавляет Королев. Повышение ставки ФРС (ближайшее заседание состоится 13 июня) стимулирует деньги возвращаться в США, и «надвигающийся кризис на развивающихся рынках, каковым является Россия, неизбежен».

Отток из российских активов проходит на фоне оттока из рынков развивающихся стран, соглашается Георгий Ващенко , начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Это связано с ожиданием роста доходности по американским бумагам. Кроме того, инвесторы не верят в дальнейшее сырьевое ралли. Введение пошлин на импорт металлов в США может создать временное затоваривание и падение цен.

При этом он полагает, что резкого оттока капитала из российских гособлигаций не будет, пока курс доллара находится ниже отметки в 66 рублей.

«Текущий темп оттока не давит на рубль, поскольку объем оттока составляет менее 2% от оборота валютной пары», — считает аналитик.

В свою очередь, Сергей Королев уверен, что для рубля отток иностранных инвесторов — это негатив.

За последние восемь лет валюты развивающихся рынков постепенно снижались по отношению к доллару, и этот тренд будет только усиливаться.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также не боится бегства иностранных инвесторов с российского рынка.

«Многие говорят о внешних рисках разного рода, если уйдут нерезиденты с рынка. Мы проводили оценки, действительно, кривая доходности может чуть сдвинуться, но не катастрофически — на 40-50 базисных пунктов, по нашим оценкам. Может быть, конечно, повышенная волатильность, но точка равновесия будет где-то на этом уровне. Я не думаю, что будут серьезные последствия, потому что у нас сам рынок госдолга не очень большой и объем ОФЗ не очень большой по сравнению с нашей экономикой», — заявляла Набиуллина.

Юрий Кравченко , начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал», также не видит особой проблемы в текущей ситуации на рынке. Апрельское сокращение доли нерезидентов, о котором сообщила Ксения Юдаева, во многом являлось исключительно психологической реакцией зарубежных инвесторов.

«Фактически никаких фундаментальных изменений на рынке в целом не произошло, однако в очередной раз усилился риск расширения санкций на российский госдолг. Кроме того, часть инвесторов-нерезидентов были просто вынуждены сократить свои позиции в соответствии с внутренней лимитной политикой после существенной просадки бумаг в цене», — считает он.

Страхи в отношении санкций на ОФЗ вновь не оправдались и в настоящий момент отошли на второй план, кроме того, можно отметить затишье на геополитическом фронте. Кравченко отмечает также, что Банк России занял весьма консервативную позицию в отношении ключевой ставки, указав по сути на минимальный потенциал ее дальнейшего снижения до конца года.

«В данных условиях отток иностранных инвесторов может не только прекратиться, но и смениться обратным притоком», — говорит он.

В то же время аналитик подчеркивает, что с мая настроения внешних инвесторов определяется уже общим аппетитом к риску на развивающихся рынках и динамикой доходностей госбумаг в США.