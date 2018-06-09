А вам не жирно? За нормальную еду придется заплатить

Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Российские власти регулярно изыскивают способы пополнить государственную казну за счет простых россиян. С этой целью не только повышаются уже существующие налоги, но и придумываются новые. Одной из подобных инициатив является налог на вредную еду, возможное введение которого обсуждают уже не первый год. Сама идея хоть и не нова — подобным опытом может похвастаться ряд европейских стран и США , — она хороша с той точки зрения, что на недовольство граждан тем, что им придется платить больше, находится железный аргумент: забота об их же здоровье. Но так ли он непоколебим для бедных и почему западный опыт вновь пришелся не в пору российской экономике — в материале «Ленты.ру»

А вам не жирно?

Первой страной в Европе, которая решила в 2011 году ввести налог на вредную еду, стала Дания . Сбором облагали всю продукцию, содержащую более 2,3 процента насыщенных жиров, таким образом под акциз попала не только очевидно вредная пища вроде чипсов и пиццы, но и вполне обычные продукты — сливочное и растительное масло, молоко, сыр, мясо. Официальная цель налога — борьба с нездоровым питанием для повышения продолжительности жизни датчан; по этому показателю Дания на тот момент отставала от среднеевропейского уровня, который составлял 79 лет. Оценки экспертов в отношении эксперимента сильно разнятся, однако налог просуществовал всего 15 месяцев и был отменен в январе 2013 года, даже несмотря на то что бюджет Дании в результате получил 216 миллионов долларов дополнительных доходов.

Благая цель изменить гастрономические привычки населения так и не была достигнута, налог привел к росту и без того высоких цен на продукты, а находчивые датчане стали закупаться в соседних странах — Германии и Швеции . Примечательно, что накануне налога супермаркеты и рынки Дании пережили паникерский бум — люди запасались маслом и другими продуктами, попадающими по акциз. Объявив об отмене «жирного налога», датские власти также признались, что эксперимент стал настоящим бюрократическим кошмаром как для производителей, так и для торговых точек, а важнейшая для страны мясомолочная отрасль понесла огромные убытки. Тогда же в стране отказались и от предлагаемого налога на сахар, который хотели ввести в 2013 году.

Пример Дании — не единственный в своем роде. В сентябре 2011 года в Венгрии был введен налог на продукты, содержащие много сахара, соли, углеводов и кофеина, — в народе его окрестили «налогом на чипсы». В том же году произошло повторное введение налога на сладости (включая безалкогольные напитки и мороженое) в Финляндии , а в начале 2012 года Франция ввела налог на напитки с сахаром или подсластителями. Ряд штатов США и провинций Канады облагают повышенным налогом сладкую газировку, конфеты и другие не очень полезные продукты, относящиеся к категории легких закусок. А в ноябре 2013 года Мексика стала первой страной в Латинской Америке, которая одобрила акцизный налог на высококалорийные продукты, включая картофельные чипсы, арахисовое масло и подслащенные сухие завтраки, а также увеличила налог на безалкогольные напитки.

В 2018 году ряды стран, объявивших борьбу нездоровому питанию, пополнились Великобританией — королевство ввело так называемый налог на сахар. Сбор действует в отношении сладких безалкогольных напитков, если в них содержится более пяти граммов сахара на 100 миллилитров жидкости. Мера направлена в первую очередь на предотвращение ожирения у детей, а собранные деньги, как ожидается, пойдут на программы по поощрению физической активности и сбалансированного питания школьников.

Доплатили за вредность

Итоги запущенного в апреле британского эксперимента еще предстоит подвести, однако некоторым странам уже удалось добиться положительного эффекта. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучила результаты венгерского «налога на чипсы» и зазафиксировала снижение потребления нездоровой пищи в стране. «Любители нездоровых продуктов питания стали выбирать более дешевую и зачастую более здоровую альтернативу (от 7 до 16 процентов опрошенных), 5-16 процентов респондентов стали реже покупать вредную пищу, а на более дешевые бренды перешли 5-11 процентов», — говорится в отчете. В целом, согласно исследованию ВОЗ, уже через четыре года после введения налога свои пищевые привычки в той или иной степени изменили порядка 60 процентов венгров.

Журнал американской ассоциации общественного здравоохранения назвал венгерскую модель практически идеальной, поскольку она учитывает общую питательную ценность продуктов, а не только калорийность. В результате около 40 процентов венгерских производителей подстроились под новые стандарты и стали поставлять на полки магазинов более здоровую продукцию. Говоря об экономическом эффекте, в первые четыре года после введения налога госбюджет пополнился на 61,3 миллиарда форинтов (около 220 миллионов долларов), которые были направлены на здравоохранение.

Другой горячо обсуждаемый пример — налог на высококалорийные продукты в Мексике, самой бедной из всех отважившихся на подобный эксперимент стран. Согласно одним исследованиям, потребление нездоровой пищи в стране благодаря налогу снизилось на семь процентов, другие же уточняют, что повышение цен в основном отразилось на бедных слоях населения. Кроме того, ученые подсчитали, что десятипроцентный налог на сладкие напитки в Мексике привел к уменьшению среднесуточного потребления всего на 36 миллилитров на душу населения. По словам профессора нутрицевтики (науки о питании) и диетологии Тома Сандерса, это эквивалентно 16 килокалориям и является «каплей в калорийном океане», так как для предотвращения ожирения требуется долговременное сокращение потребления на 300–500 килокалорий в день.

Калории или жизнь

Единого мнения по поводу эффективности налога на вредную пищу нет, но ясно одно — система несовершенна, имеет много недочетов, издержек и неучтенных факторов. Однако австралийские исследователи предлагают принципиально новый подход к проблеме. Ученые из Мельбурнского университета рассчитали потенциальные эффекты введения дополнительных налогов на нездоровую еду и субсидирования за счет этих налогов продажи фруктов и овощей по сниженным ценам. Результаты исследования оказались впечатляющими — по подсчетам ученых, предложенная ими схема сэкономит австралийской экономике порядка 2,3 миллиарда долларов, а 23 миллионам австралийцев добавит почти 500 тысяч дополнительных лет жизни.

Согласно экономико-математической модели австралийских исследователей, налоги вводились на продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. В то же время ученые выступили за правительственные субсидии, которые позволили бы сделать фрукты и овощи дешевле, чтобы в целом стоимость продовольственной корзины не увеличилась для потребителей. Проанализировав потенциальную реакцию рынка с учетом известной малой эластичности спроса на продукты питания, исследователи пришли к выводу, что такой комплексный подход приведет к наиболее эффективному результату. При этом потенциальное введение только субсидий на овощи и фрукты без сопутствующего налога на вредную пищу особого выхлопа не дало — потребители просто-напросто стали бы тратить часть сэкономленных на дешевых фруктах денег на фастфуд.

Актуальность и важность исследования состоит в первую очередь в том, что оно предлагает взаимокомпенсационную модель, при которой гражданам в совокупности не придется тратить на питание больше. Это в свою очередь имеет огромное значение для бедных слоев населения, которые, как известно, являются основными потребителями нездоровой пищи в силу ее дешевизны. Введение налога на нездоровую еду без сопутствующего субсидирования полезных продуктов с большой долей вероятности ударит по малоимущим и сделает их еще беднее.

Дураки и налоги

России , согласно официальной статистике, за чертой бедности живут порядка 20 миллионов человек — это около 13 процентов населения. Однако эксперты считают, что данные Росстата не отражают реальной картины и бедных в нашей стране как минимум в полтора раза больше. Считать следует не доходы, а реальные возможности людей делать покупки, получать образование, ездить в отпуск, утверждают они. Более того, около 70 процентов от количества бедных в России — это семьи с детьми. « [Они] составляют основную массу, основную когорту тех семей, которые у нас находятся за чертой прожиточного минимума. После рождения ребенка у нас продолжают, к сожалению, оставаться факторы, когда семья безусловно теряет уровень дохода», — констатировал министр труда и социальной защиты Максим Топилин

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года, в числе которых значится снижение уровня бедности населения в два раза. Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова уже охарактеризовала это как «сверхзадачу». Помимо снижения уровня бедности в указе ставятся задачи устойчивого демографического роста, повышения продолжительности жизни, роста доходов и улучшения жилищных условий россиян. Все эти масштабные мероприятия требуют значительных вложений, но денег в бюджете, конечно же, нет. Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил подчиненных на поиски восьми триллионов дополнительных доходов, а нашли их в кармане у россиян.

Чтобы сделать жизнь в России лучше, власти обсуждают повышение пенсионного возраста, введение налога для самозанятых, увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) и даже налог на одноразовую посуду и мангалы. Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин недавно предложил для решения экологических проблем России привлекать деньги населения «в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма», а глава «Роснано» Анатолий Чубайс хочет инвестировать в наноиндустрию пенсионные накопления россиян.

Глядя на столь пессимистичную статистику, введение очередного налога кажется плохой идеей. И хотя проект налога на вредную пищу, разговоры о введении которого идут с 2015 года, пока так и остается в зачаточном состоянии, его появление вполне реально. По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, на сегодняшний день стоит задача проанализировать, какие результаты даст введенный в Великобритании налог на сахар. «Давайте посмотрим, как это получится в других странах, а потом будем принимать решение у себя. Эта идея заслуживает внимания, все понимают, что сахаросодержащие напитки — это не польза для организма. Будем наблюдать и анализировать международный опыт», — рассказал чиновник, добавив, что для подведения промежуточных итогов потребуется хотя бы один финансовый год. «Нужно понять, стоит ли это дополнительное администрирование, которое вы будете вынуждены осуществлять, тех акцизных доходов, которые можно получить от этой меры», — добавил он.

Слезть с пальмы

Впервые с инициативой ввести акцизы на вредную пищу с целью снижения ее потребления и увеличения отчислений в бюджет выступил депутат Олег Михеев в декабре 2015 года. «Люди часто расценивают чипсы и лимонад как дешевое средство перекусить — пусть они увидят, что дешевле купить тарелку супа в столовой, это пойдет на пользу здоровью нации», — объяснял чиновник. И хотя проект Михеева не нашел поддержки в Госдуме , в правительстве решили проработать вопрос самостоятельно. Чиновники обсуждали налог на чипсы и газированные напитки, но главной опасностью для здоровья россиян, по мнению властей, внезапно оказалось пальмовое масло — министерства финансов , промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения поддержали введение акциза.

В целом логика понятна — достаточно взглянуть на статистику поставок пальмового масла в Россию. По данным Росстата, в 2017 году они выросли на 50 процентов в сравнении с 2011 годом, а за период с января по конец февраля 2018 года закупки «пальмы» российскими производителя увеличились на 36,7 процента по сравнению с тем же периодом 2017 года. Однако бьющая рекорды популярность пальмового масла напрямую связана с проводимой российскими властями политикой импортозамещения. На фоне эмбарго на поставки продуктов из-за границы российские производители охотно используют «пальму» с целью удешевления продукции, а производители натуральных продуктов, в свою очередь, вынуждены завышать цены в условиях дефицита сырья для производства «молочки». Получается, что доходы россиян обратно пропорциональны доле пальмового масла на сырьевом рынке — чем население беднее, тем больше на полках магазинов дешевого фальсификата. Соответственно, с введением акциза на пальмовое масло россияне начнут переплачивать за априори недорогую и не самую качественную продукцию.

Власти рассчитывают, что налог простимулирует поиск производителей найти альтернативу пальмовому маслу. Однако сами производители констатируют, что при производстве жиров и маргаринов, чтобы соответствовать регламенту Таможенного союза, «без "пальмы" не обойтись — заменить ее нечем». Инициатива чревата дополнительной нагрузкой на бизнес, и акциз в той или иной степени переляжет на плечи покупателей. И если сейчас у россиян есть определенная свобода выбора — потратиться на натуральный продукт или сэкономить за счет качества, то при введении налога они такой возможности лишатся. Так или иначе, вред пальмового масла для здоровья человека не доказан, а гораздо большую опасность, по мнению экспертов, представляют так называемые трансжиры. Вопрос в том, смогут ли власти позаботиться о здоровье граждан, не ударив по их кошельку, пока остается открытым.