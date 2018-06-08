Над кем раскрылся «золотой парашют»

Начало летнего сезона можно считать периодом традиционного проведения годовых собраний акционеров и презентации годовых отчётов, которые раскрывают важнейшую финансовую информацию о деятельности компаний. Из этой информации можно узнать ещё и о важнейших тратах корпорации и политике премирования высшего руководства. Речь идёт о «золотых парашютах».

Периодически их размеры будоражат воображение, особенно если топ-менеджер проработал на предприятии год или даже меньше. В таких случаях возникает мысль о целенаправленном выводе средств из компании или верхушке непонятной стороннему человеку теневой сделки.

Впрочем, в последние годы скандалов, связанных с гигантскими выплатами старательным управленцам, стало меньше. Что случилось с лавиной «золотых парашютистов» — в этом попытался разобраться News.ru.

Кому и за что?

Регулятор потребовал максимально понятно объяснить, за какие заслуги, кому и сколько руководство предприятия собирается отсчитать выходное пособие. А чтобы не возникло вопросов, рекомендовалось указывать размер вознаграждения за последние три года. Впрочем, рекомендации не требуют обязательного исполнения, а лишь предлагаются в качестве точки отсчета.

В Центробанке, таким образом, попытались привести в порядок противоречивую практику начисления «золотых парашютов», которая до сих пор пестрит самыми странными решениями. Так, до недавнего времени тянулся скандал с невыплатой пособия топ-менеджменту «Башнефти» , утвержденного ещё прежними руководителями НК до покупки её «Роснефтью»

Напомним, в январе текущего года группа бывших руководителей «Башнефти» обратилась с письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь получить обещанные деньги на сумму 2,7 млрд рублей. Один из подписантов — директор департамента вознаграждения и мотивации персонала нефтяной компании Алексей Пенно.

Из указанной суммы порядка 2,2 млрд рублей должно быть выплачено 300 сотрудникам НК по программе долгосрочной мотивации. Ещё порядка 500 млн требовалось на выкуп у них привилегированных акций компании. Однако Ленинский райсуд Уфы не согласился с истцами и в выплатах отказал. «Роснефть» как новый владелец с судебным решением согласилась. В компании заявили, что назначенные выплаты не были связаны с оценкой результатов деятельности сотрудников. Соответственно, платить вроде бы и не за что.

Есть и другая причина внимания Центрального банка к «золотым парашютам». Регулятор советует банкам обращать внимание на крупные транзакции между компанией и физлицом. Несколько месяцев назад один из банков отказал в перечислении выходного пособия уволившемуся гендиректору фирмы 1 млн рублей. Сомнения у банка возникли тогда, когда выяснилось, что компания никогда не выплачивала своему сотруднику зарплату с данного счёта. Кроме того, выяснилось, что компания ранее попадала в поле зрения других банков из-за сомнительности её деятельности.

Спорные заслуги менеджмента

Нужно сказать, что до 2014 года в российском трудовом законодательстве не содержалось сколько-нибудь конкретного обоснования, сколько могут тратить в компании, прописывая в трудовом договоре немалые суммы. Позже в законодательство были введены ограничения, согласно которым «парашют» не должен превышать трёхкратный размер зарплаты сотрудника. Кроме того, в соглашении о расторжении трудового договора не должны содержаться условия о дополнительных выплатах и надбавках. Впрочем, компании при желании обходят эту норму, «вздувая» своему шефу зарплату ещё в период работы на своей должности. В таком случае придраться формально не к чему. И всё же 2014 год можно считать годом, когда заигрывания с гигантскими выплатами при увольнении прекратились. Вспомним, кому посчастливилось успеть получить свой жирный кусок после увольнения.

Другим обладателем завидного «парашюта» оказался экс-президент «СТС Медиа» Александр Роднянский . При нём, проработавшем на телеканале с 2002 года, был создан холдинг, вышедший в 2006 году на биржу NASDAQ. Цена детища Роднянского потянула на $2,1 млрд В июне 2009 года он решает уйти с поста президента медиакомпании. Как тогда сообщалось, ради развития собственных проектов, например, кинокомпании «Нон-стоп продакшн». В том же году Роднянский подписал соглашение, согласно которому, он слагает с себя все полномочия в рамках холдинга и отказывается от акций. Взамен он получил $25,9 млн Третьим по величине получателем выдающегося «золотого парашюта» называют экс-президента «Уралкалия» Дениса Морозова , который получил от щедрот компании около 220 млн рублей (по курсу того времени — $7,5 млн). Еще один получатель основательного выходного пособия стал вице-президент «Уралкалия» Кузьма Марчук , получивший 80 млн рублей ($2,5 млн). Оба топ-менеджера покинули компанию из-за смены собственника. В 2010 году Дмитрий Рыболовлев продаёт 53% акций компании Сулейману Керимову и его соинвесторам. В результате из компании ушла практически вся верхушка руководителей. Разница в размерах возникла из-за того, что у Морозова в контракте изначально была прописана сумма «золотого парашюта».

Пятым удачливым «парашютистом» стал глава «Совкомфлота» Дмитрий Скарга , которому выплатили $1 млн В 2004 году акционеры компании добились досрочной отставки Скарги со своего поста. В 2006 году Скрага объявлен в международный розыск по обвинению в хищении у «Совкомфлота» 8 млрд рублей.

Его обвиняли в причинении компании ущерба. Затем были выдвинуты многочисленные иски, которые рассматривались судами в Великобритании . В общей сложности дело «Совкомфлота» расследовалось более 10 лет. Выяснилось, что руководство компании сдавало свои суда в аренду по заниженным ставкам. Затем те же суда передавались в субаренду уже по цене рынка. Разница делилась между руководством «Совкомфлота».

Нельзя сказать, что нынешние топ-менеджеры стали беднее, однако сначала кризис 2008-го, а затем последняя череда антироссийских санкций заставили акционеров ревностно относиться к зарплатам наёмных менеджеров. Главный вопрос стоит, скорее, не в том, сколько ты получишь после увольнения, а сможешь ли ты обеспечить компании дешёвые инвестиции. И здесь практически весь российский бизнес, затянув пояса, оказывается в одной лодке.