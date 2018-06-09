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Путин рассказал о новом газопроводе
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Путин поддержал идею провести газопровод в Китай по третьей стране 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Монголия предложила построить через свою территорию магистральные нефте— и газопроводы из России в Китай, рассказал российский президент Владимир Путин, назвав это хорошей идеей.
«Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте— и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Он добавил, что в этой ситуации, как и во всех подобных проектах, необходимо «тщательно проработать технико-экономическое обоснование».
>> Россия построит еще один газопровод в Китай
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о газовых контрактах России и Китая и их значении для Российской Федерации в целом и Газпрома в частности.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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