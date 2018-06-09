Путин рассказал о новом газопроводе

Путин поддержал идею провести газопровод в Китай по третьей стране

Монголия предложила построить через свою территорию магистральные нефте— и газопроводы из России в Китай, рассказал российский президент Владимир Путин, назвав это хорошей идеей.

«Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте— и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что в этой ситуации, как и во всех подобных проектах, необходимо «тщательно проработать технико-экономическое обоснование».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о газовых контрактах России и Китая и их значении для Российской Федерации в целом и Газпрома в частности.