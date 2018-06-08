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Россиян «травят» треской
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Россиян «травят» треской 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Росконтроль» проверил качество замороженного филе трески с российских прилавков. Итоги экспертизы опубликованы на официальном сайте организации.
Сотрудники «Росконтроля» проверили качество трески брендов Agama, Borealis, «ВкусВилл», «Штурман КФ» и «Бухта изобилия» и признали два из пяти образцов опасными для здоровья.
Так, «Бухта изобилия» предлагает покупателям рыбу, в которой вдвое превышено разрешенное количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, на 10% по сравнению с маркировкой превышена массовая доля белка, а на 1% — допустимый уровень массовой доли глазури. Кроме того, треска «Бухта изобилия» содержит токсичные элементы, однако в пределах нормы.
Также в черный список попала треска Agama. В ней также слишком много микроорганизмов и белка и есть токсины. Кроме того, в рыбе присутствуют «явные признаки недоброкачественности».
Остальные образцы были признаны безопасными, однако в треске «ВкусВилл» было на 76% больше требуемой массовой доли глазури, больше влаги, а белков — меньше на 9%.
Глазури в треске «Штурман КФ» было на 96% больше, чем сказано в маркировке, белка — на 13%, а органолептические свойства рыбы были «неудовлетворительными».
Наконец, лучшим брендом трески был признан Borealis. Органолептические показатели рыбы — «хорошие», белка на 9% больше, чем в маркировке, массовая доля влаги — наименьшая среди всех образцов, а количество глазури не превышает требуемого.
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