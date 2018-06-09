Россиян готовят к резкому росту цен на еду

Производители газировки, мясной продукции, молока, кондитеры и пекари опасаются, что из-за введения пошлин на оборудование в России могут подорожать продукты. Об этом сообщает РБК.

По данным РБК, об идее Минпромторга ввести пошлину на оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности союзам производителей рассказал Минсельхоз

Сейчас ставка на импорт оборудования равна нулю. Минпромторг предложил поднять ее «до уровня конечной ставки по обязательствам ВТО ». Речь идет о трех-десяти процентов в зависимости от вида техники.

Если эта инициатива будет одобрена, она затронет оборудование для производства соков, безалкогольных напитков, молока, хлеба, кондитерских изделий, мясных продуктов, а также технику для упаковки продуктов.

Производители заявили РБК , что они зависят от импортной техники, так как в России аналогов зачастую найти нельзя. По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова , в частности, это касается упаковочных линий и материалов для упаковки. На российских производствах безалкогольных напитков доля импортного оборудования составляет 80–90 процентов.

Глава Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков считает, что рост расходов производств отразится на ценах продуктов «в среднесрочной перспективе».

Ранее СМИ сообщали, что из-за законопроекта о маркировках всей молочной продукции средствами идентификации стоимость молочных продуктов в России может вырасти на 15–20 процентов, а в некоторых категориях — до 40 процентов. Производителям для нанесения маркировок потребуется оснастить производство дополнительным оборудованием.