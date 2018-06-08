Почему Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2»

Польши и Несмотря на противодействие Украины США , газопровод «Северный поток — 2» в одном шаге от старта строительства морской части по дну Балтики. Швеция стала третьей страной, разрешившей прокладку трубы. Ранее зеленый свет проекту дали Германия Финляндия . Последней страной, чье одобрение осталось получить, является Дания . Ее решение должно быть обнародовано до конца июня. Если оно будет отрицательным, то есть риск, что реализация проекта затянется, считают аналитики.

Правительство Швеции одобрило прокладку газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее разрешение было выдано оператору проекта компании Nord Stream 2 AG, 100% которой принадлежит «Газпрому»

«Министерство по предпринимательству и инновациям выдало Nord Stream 2 разрешение на строительство и эксплуатацию участка газопровода протяженностью 510 км в шведской исключительной экономической зоне», — говорится в сообщении Nord Stream 2.

В компании отметили, что работы по подготовке дна, такие как предварительное устройство каменной наброски и кабельных переходов, начнутся в ближайшие месяцы. Трубоукладку в шведской ИЭЗ предполагается запустить «позднее в этом году».

«Правительство дает разрешение Nord Stream 2 на прокладку газопровода в экономической зоне Швеции в Балтийском море. У Швеции нет возможности сказать «нет» проекту», — заявил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг (цитата по ТАСС).

При этом он подчеркнул, что у шведского правительства отрицательное отношение к проекту в целом. По словам министра, одной из причин этого является то, что у Украины, как страны-транзитера российского газа, могут возникнуть значительные экономические потери из-за реализации проекта.

Микаэль Дамберг уверен, что Евросоюз «должен уменьшить зависимость от российского газа» как инструмента «политического давления».

Швеция стала третьей страной балтийского региона, которая дала разрешение на прокладку трубопровода. Ранее это сделали Германия и Финляндия. В этих странах был получен полный комплект разрешительных документов. Получить «добро» осталось только от Дании и России

Министр энергетики России Александр Новак анонсировал, что власти Швеции и Дании выдадут разрешения по «Северному потоку — 2» во втором квартале текущего года. Таким образом, ждать решения Копенгагена осталось не долго.

Правительство Дании, также как и шведские власти и по тем же самым причинам, не одобряют проект. Но, вполне вероятно, также выдадут разрешение. Если этого не произойдет, то у «Газпрома» есть запасной маршрут.

Для будущего «Северного потока — 2» и для «Газпрома» в целом, решение Швеции выдать разрешение на прокладку трубы — это позитивное решение, говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов

«Теперь по сути для реализации «Северного потока-2» в жизнь мало что мешает, но проблема может быть в значительном увеличении срока сдачи трубопровода так как Дания, которая осталась последней в списке стран по выдаче разрешений, может тянуть неопределенное число дней.

Так же она может не позволить прокладывать трубу в ее территориальных водах в районе острова Борнхольм», — говорит аналитик.

Главными противниками российского газопровода являются Украина и США. Они предпринимают активные усилия, чтобы остановить прокладку трубы. Вашингтон рассчитывает увеличить поставку своего сжиженного природного газа в ЕС, а Киев не хочет терять пару миллиардов долларов в год, которые он получает за транзит российского газа.

Эта сумма может потенциально быть еще больше, есть «Нафтогазу Украины» удастся убедить «Газпром» или арбитраж в Стокгольме , что он имеет право повысить на треть тарифы на прокачку газа по действующему контракту.

Срок соглашения истекает в 2019 году, и сторонам предстоят непростые переговоры. «Газпром» заявлял ранее, что «Нафтогазу» предстоит доказать экономическую целесообразность транзита. При этом, президент Владимир Путин и руководство российского газового концерна говорили, что Украина не утратит полностью свой транзитный статус. Но, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, объем прокачки может упасть до 10-15 млрд кубометров, против прошлогодних 93,5 млрд кубов.

Сохранить украинский транзит Россию призывает Германия, которая является главным бенефициаром «Северного потока — 2». Берлин также успокаивает Киев. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер , который недавно был с визитом на Украине, посвятил этому немало времени на переговорах со своим коллегой Петром Порошенко

«Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о «Северном потоке — 2», мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину, для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты», — заявил Штанмайер на брифинге. По его словам, опасения Украины лишиться транзита российского газа безосновательны.

Стоит напомнить, что «Газпром» ранее проиграл спор с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по действующим контрактам на поставку газа и транзит и остался должен украинской стороне $2,56 млрд Российская компания оспорила судебные вердикты, а также начала процедуру судебного расторжения действующих контрактов.

Между тем, «Нафтогаз» начал процедуру взыскания «стокгольмских миллиардов». Для этого замораживаются активы «Газпрома» в европейских странах. Этот процесс затронул и Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG.