Когда рухнет империя доллара

Китаю и Тема избавления мира от господства американского доллара, вновь набирающая популярность на фоне торговой войны, объявленной Дональдом Трампом ЕС , все чаще находит отражение в высказываниях теперь уже и российских финансистов.

Даешь мировую революцию

Андрея Костина Снижения роли доллара в экономике России недостаточно, необходимо вести работу над тем, чтобы позиции американской валюты ослабевали и на мировом рынке, — приводит слова главы ВТБ РБК , высказанные им в четверг на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге

"Я думаю, задачу надо ставить глубже — дедолларизация мировой экономики. Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле", — отметил Костин.

По мнению главы ВТБ, для дедолларизации необходимо, перейти на расчеты с иностранными государствами в других валютах.

"И второе, — подчеркнул Костин, — надо перерегистрировать нашу экономику в России. Невозможно — все наши предприятия, все находятся в таких юрисдикциях… Даже я, член географического общества, не могу их найти… Дивиденды платятся через пять офшоров. Заплатил дивиденды, раз — санкции, и нет дивидендов ни у кого".

Ранее о зарождении тренда на дедолларизацию говорил и президент РФ Владимир Путин . По его словам, избавление от американской валюты необходимо для укрепления «экономического суверенитета» России, особенно в свете недавних санкций и политически мотивированных, по его мнению, ограничений на торговлю.

"Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна и опасна для многих. Наши золотовалютные резервы диверсифицируются, и мы продолжим делать это в дальнейшем", — заявил президент.

На самом деле

Впрочем, пока все что касается снижения роли доллара, по крайней мере, в финансовой системе России, остается преимущественно на уровне разговоров. Тем временем цифры указывают на совсем другую ситуацию. По данным Банка России, доля доллара в международных резервах в 2017 году поднялась почти до 46% с чуть более 40% годом ранее. В то же время на евро пришлось почти 22%, тогда как еще в 2016 году было свыше 32%, а 2009 году — 43,8%. В апреле запасы достигли 459,9 миллиарда долларов — это наивысший уровень с 2014 года.

"Похороны доллара идут все последние 10−15 лет, однако сухие цифры статистики, которые предоставляют сведущие в этом вопросе организации, — МВФ, BIS, SWIFT — говорят о том, что самому доллару не жарко и не холодно от деклараций, — пояснил «Ридусу» директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов. — Ключевые показатели привлекательности доллара, такие как доля в резервах и в обороте мировой торговли последние 2−3 года растет".

По словам эксперта, ни евро, ни юань пока не могут составить конкуренцию американской валюте.

Доллар как гарантия безопасности

Что касается нахождения российских компаний и их дочерних структур в иностранных юрисдикциях, то этот по сей день процесс носит повальный характер, и очевидно что у бизнеса есть на это причины.

"Тезис об иностранных юрисдикциях российских компаний просто забавен. После всех многолетних разговоров о деоффшоризации подавляющее большинство бенефициаров частных компаний в РФ по-прежнему имеют нероссийскую юрисдикцию. И не спешат ее менять, — говорит Алтынов. — Почему, спросите вы? А почему большинство договоров, когда речь идет о миллиардах долларов, составляют в англосаксонском праве? Почему наши олигархи, если есть возможность, предпочитают решать споры в суде Лондона, а не в Замоскворецком".

Ответ на этот вопрос предельно ясен.

Вода камень точит

В то же самое время, все это не означает, что мировое господство доллара будет сохраняться вечно.

По мнению аналитика ФК «Калита финанс» Дмитрия Голубовского , ослабление его вполне возможно, и торговая война между США и Китаем с ЕС может послужить для этого хорошим поводом. По крайней мере, если двум последним удастся достичь согласия между собой.

Что касается России, то ее роль в возможных переменах будет минимальной.

«Россия мало что значит в мировой торговле, поэтому мало на что может повлиять в этой ситуации», — говорит Голубовский.

Диверсифицировать свои резервы, добавляя в них юани. Хотя для этого Китай должен будет увеличить глубину ликвидности своего долгового рынка. Но при этом, по словам эксперта, она может:

Размещать больше своих обязательств, государственных и корпоративных, номинированных не в долларах.

Надавить на корпорации с тем, чтобы они ушли из оффшоров, но для этого нужны свои оффшоры.

По мнению Голубовского, в мировом масштабе, дедолларизация в любом случае рано или поздно произойдет.

"Она возможна, даже на 100%, в том смысле, что вся мировая торговля перейдет на другую резервную валюту, — говорит эксперт. — Если все страны, кроме США, договорятся об этом, что США смогут с этим сделать?"

Другое дело, что это уже политика, рассуждает эксперт.