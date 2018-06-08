Аргентина и МВФ договорились о выделении кредита на $50 миллиардов

Эти средства выделяются на срок в три года.

В начале мая президент Маурисио Макри сообщил, что правительство страны обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита. По словам президента, это было обусловлено ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и цены нефти, а Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов.