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Аргентина и МВФ договорились о выделении кредита на $50 миллиардов
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Аргентина и МВФ договорились о выделении кредита на $50 миллиардов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 8 июн — РИА Новости. Власти Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились в четверг о выделении стране кредита в размере 50 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
Эти средства выделяются на срок в три года.
В начале мая президент Маурисио Макри сообщил, что правительство страны обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита. По словам президента, это было обусловлено ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и цены нефти, а Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов.
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