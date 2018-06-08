«Черный» курс боливара в Венесуэле рухнул за неделю еще на 45%, до 2 млн за доллар США 

МЕХИКО, 7 июн /ПРАЙМ/. Курс доллара на «черном» рынке Венесуэлы в четверг превысил 2 миллиона боливаров при официальном курсе в 80,9 тысячи боливаров.
Если 1 июня он составлял примерно 1,4 миллиона боливаров, то 7 июня достиг 2,05 миллиона, то есть менее чем за неделю рост составил около 45%, сообщает портал Dolar Today, отслеживающий котировки на нелегальном рынке.
При этом размер минимальной зарплаты в Венесуэле с учетом выплат на приобретение продуктовой корзины составляет 2,55 миллиона боливаров
На 4 июня в стране была запланирована деноминация боливара и введение новой валюты — суверенного боливара. Однако 5 июня президент Николас Мадуро предложил отложить этот шаг на 60 дней.
Согласно недавнему докладу МВФ, экономика Венесуэлы уменьшится на 15% в 2018 году в дополнение к совокупному сокращению на 35% в 2014–2017 годах. По прогнозу фонда, инфляция в 2018 году достигнет 13000%. С 2003 года в Венесуэле действуют жесткие меры валютного контроля.