Азербайджан и Туркмения идут в обход России

Грузия и Еврокомиссия пришли к соглашению о совместном финансировании коммерческого инжиниринга проекта газопровода по дну Каспия, который соединит Азербайджан Туркмению . Это необходимо для начала финансирования банками всего проекта. Об этом haqqin.az сказал советник премьер-министра Грузии по энергетическому коридору Восток-Запад Георги Вашакмадзе.

А это значит, что реализация проекта Транскаспийского газопровода (ТАР) от Туркменбаши до Сангачальского терминала в Азербайджане обретает конкретику. Если до сих пор о проекте были лишь разговоры во время визитов и встреч представителей ЕС с руководством Туркмении, то теперь начались конкретные шаги в его осуществлении.

Вашакмадзе отметил, что в рамках соглашения с Грузией Европейская комиссия через систему Фонда стратегического развития будет финансировать первую часть работ по подготовке документов проекта. «В течение 11 месяцев мы надеемся получить данные: что и сколько будет стоить в ходе строительства ТАР», — утверждает грузинский чиновник.

Отметим, что ранее Еврокомиссия совместно с Всемирным банком выделила более миллиона долларов на подготовку природоохранной стратегии строительства. Грузия выступила спонсором и оплатила вторую часть работ по подготовке документов для финансового обеспечения проекта.

«Любой контракт заключается лишь после того, как проведена высокопрофессиональная и скрупулезная подготовительная работа. Это значит, что скоро банки и европейские компании начнут непосредственно вести переговоры с Туркменистаном о купле-продаже газа. Процесс покупки туркменского газа будет протекать аналогично тому, как это проходило с месторождением «Шахдениз». После завершения подготовки документов на повестку дня будет поставлены практические вопросы, касающиеся непосредственно строительства трубопровода. Сделки о закупках туркменского газа напрямую связаны с прокладкой Транскаспийского газопровода», — полагает Вашакмадзе.

Предполагается создать новый международный консорциум по этому проекту. Трубопровод от Туркменбаши до Сангачалского терминала будет независимым транспортным сегментом и получит конкретную нагрузку и соответствующее финансирование, отметил он.

«Если во время строительства Баку-Тбилиси-Джейхан большие объемы не контролируемой ОПЕК РФ азербайджанской нефти дали возможность Западу обеспечивать баланс сил и основу стабильности в ЕС, то теперь такую же миссию выполняют азербайджанский газ и Южный газовый коридор. Благодаря БТД европейский регион сохранил стабильность, поэтому на Западе осознают высокую значимость Азербайджана», — подчеркнул Вашакмадзе.

Как считает грузинский эксперт, в последнее время роль нефти в мире снизилась. США начали производить нефть, и «черное золото» потеряло свою особую значимость. Нефть остается выгодным коммерческим фактором получения дохода, но политическое ее значение пошло на убыль.

«В современном мире стратегически важным стал газ. Уже исчезли все иллюзии относительно сланцевого газа. Не оправдались надежды и на полное покрытие потребности Европы сжиженным газом. Руководство Азербайджана проявило глубокую мудрость и компетентность в том, что смогло точно спрогнозировать будущее значение азербайджанского газа. В Баку смогли предугадать, что сланцевый газ — только иллюзия и неоправданные ожидания. Азербайджан приложил огромные усилия и добился того, чтобы сквозь скептицизм продвинуть проект экспорта азербайджанского газа на Запад. И вот теперь все говорят о высокой потребности Европы в газе с азербайджанских месторождений. Азербайджан абсолютно верно определил свою стратегию. Такая же мудрость проявлена в том, что TANAP-TAP сможет прокачать больше газа, чем есть на месторождении «Шахдениз», — не сомневается он.

Вашакмадзе считает также, что вопрос правового статуса Каспия никак не связан с прокладкой трубопровода по дну моря. Еще в 2011 году Еврокомиссия сделала правовое заключение о том, что вопрос статуса Каспия не касается проекта ТАР, если этим занимается независимый перевозчик. В данном случае, так оно и есть. К тому же, и вопрос определения правового статуса тоже близок к решению, сказал он.

«Если в течение года или полутора лет все документы будут подготовлены, подписанные соглашения начнут претворяться в жизнь. В частности, будет решаться вопрос получения разрешения на строительство, переговоры о купле-продаже и пр. Затем начнется непосредственная прокладка газопровода. Предположительный конечный пункт газа, который пойдет по Транскаспийскому трубопроводу, — это страны Южной Европы и через Черное море — Германия », — отметил эксперт.

По его словам, проект оценивается в 1,5 миллиарда долларов, что значительно меньше той суммы, которую предполагали специалисты 8-10 лет назад. Дело в том, что за эти годы Туркменистан своими силами построил трубопровод Восток-Запад с газовых месторождений в районе города Мары до побережья Каспия. Туркменское руководство заявило, что оно вложило в это строительство 3 миллиарда долларов. Это снизило стоимость Транскаспийского проекта, который ранее включал трубопровод по территории Туркмении.

Проект предусматривает две трубопроводные нитки: первая с мощностью в 12-15 миллиардов кубометров, затем будет построена вторая, с пропускной способностью 15-16 млрд кубометров. Эти две независимые друг от друга части. Стоимость всего Транскаспийского проекта от побережья Туркменбаши до Сангачалского терминала мощностью в 30 миллиардов кубометров газа не превышает 1,5 миллиарда долларов. Первая нитка будет стоить всего 500-600 миллионов долларов.

«Кстати, Азербайджан может также вместе с европейскими компаниями участвовать в купле-продаже туркменского газа», — предложил Вашакмадзе.