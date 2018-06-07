МВФ выделит Аргентине $50 миллиардов

МВФ выделит Аргентине $50 млрд

Средства выделяются на срок в три года.

Министр экономики Аргентины Николас Духовне заявил, что условия предоставления кредита предполагают, что в 2019 году инфляция в стране составит 17%, в 2020 году эта цифра составит 13%, а в 2021 году — 9%. Он также выразил уверенность в том, что экономика страны продолжит расти.