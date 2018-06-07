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МВФ выделит Аргентине $50 миллиардов
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МВФ выделит Аргентине $50 млрд 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Аргентине кредит в $50 млрд, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз фонда.
Средства выделяются на срок в три года.
Министр экономики Аргентины Николас Духовне заявил, что условия предоставления кредита предполагают, что в 2019 году инфляция в стране составит 17%, в 2020 году эта цифра составит 13%, а в 2021 году — 9%. Он также выразил уверенность в том, что экономика страны продолжит расти.
Ранее сообщалось, что в МВФ обеспокоились отставкой министра финансов Украины. Также ранее сообщалось, что представитель МВФ предостерег Соединенные Штаты от длительной торговой войны.
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