Аргентина и МВФ приблизились к соглашению

Аргентина и МВФ очень близки к достижению соглашения о кредите

Министр экономки Аргентины Николас Духовне сообщил в четверг, что его страна и Международный валютный фонд (МВФ) очень близки к достижению соглашения о предоставлении кредита.

"В ближайшие часы будут новости… Не могу сказать, будет ли это сегодня (в четверг), но мы очень близки (к достижению соглашения)", — завил Духовне журналистам в Буэнос-Айресе. Его заявление транслировалось в социальных сетях.

В начале мая президент Маурисио Макри сообщил, что правительство страны обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита. По словам президента, это было обусловлено ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и цены нефти, а Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов.

По данным газеты Clarin, речь идет о сумме примерно в 30 миллиардов долларов, которые просит Аргентина у фонда.