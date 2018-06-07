Ипотека в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил рост выданных ипотечных кредитов в России и подтвердил цель по снижению ставки по ипотеке до 7% годовых.

Ипотека в России начала развиваться после принятия федеральных законов «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года и «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 года. За первый год действия программы было выдано 150 ипотечных сертификатов. Первоначально жилищные ипотечные кредиты выдавались только в валюте, преимущественно в долларах США, по ставке от 10% до 30% годовых.

Активный рост ипотечного кредитования начался в России во второй половине 2000-х годов после вступления в силу с 1 января 2005 года нового Жилищного кодекса. С 2006 года кредитные организации начали отчитываться перед Банком России о предоставленных ипотечных жилищных кредитах. На 1 января 2006 года средневзвешенная ставка в валюте составляла 11,8%, а в рублях — 14,9%. На тот момент объемы предоставленной ипотеки в валюте и рублях были сопоставимы: 25,4 млн рублей. в пересчете в валюте (45%) и 30,9 млн — в рублях (55%).

Ипотечные ставки на приобретение первичного жилья стабильно снижались вплоть до лета 2008 года (10,8% годовых в валюте и 12,4% в рублях). После начала мирового финансового кризиса банки подняли ставки: пик пришелся на май 2009 года: 13,8% в валюте и 14,9% в рублях. Это привело более чем к двукратному сокращению рынка ипотечного кредитования: с 349 тыс. кредитов в 2008 году до 130 тыс. в 2009 году. Также после кризиса значительно снизилась доля валютных ипотечных кредитов — до 1,5% в 2009 году. К середине 2010-х годов ипотеку в валюте брали лишь единицы.

По мере выхода из кризиса ставки по ипотеке вновь начали снижаться, достигнув в среднем 11,92% в рублях в марте 2012 года. После этого возобновился рост числа выданных ипотечных кредитов. В ноябре 2014 года рублевая ставка по ипотеке составила 12,85% годовых. После решения ЦБ РФ 16 декабря 2014 года об увеличении ключевой ставки до 17% банки в свою очередь повысили ставки по ипотеке до 17-20% годовых.

Благодаря последующим снижениям уровня ключевой ставки ЦБ РФ (текущий показатель — 7,25%, установлен 26 марта 2018 года) и сокращению уровня инфляции, в мае 2018 года зафиксирована минимальная средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях: 9,69% годовых.

2017 год стал рекордным по объему выданных рублевых ипотечных кредитов — 1 млн 86 тыс. 939 единиц на общую сумму 2 трлн 21 млрд 398 млн рублей.

В январе — мае 2018 года банками было выдано 426 тыс. рублевых ипотечных кредитов на общую сумму 832 млрд 782 млн рублей.

1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин отметил рост числа выданных ипотечных кредитов. Он поставил задачу, чтобы в предстоящие шесть лет ипотека стала доступной для большинства российских семей, а ставки снизились до уровня 7%.