За цены на бензин взялись всерьез

Путин объяснил, как будет остановлен рост цен на бензин

Цены на бензин будут сдерживаться в ручном режиме. Правительство России 8 июня намерено внести в Госдуму законопроект, дающий возможность повышать экспортную пошлину на нефтепродукты в случае несоблюдения нефтяниками паритета на внутреннем рынке. Это позволит сдержать цены на бензин, однако как отмечают эксперты, вряд ли поможет решению системных проблем отрасли.

Правительство вторую неделю активно борется с ценами на бензин, которые в среднем в мае росли почти на рубль в неделю.

«45 рублей за литр солярки — сколько ж можно это терпеть? Ну невозможно! Остановите как-то это!», — обратился к президенту РФ во время «прямой линии» автолюбитель из Санкт-Петербурга Алексей Караваев.

«Я согласен. То, что происходит, это недопустимо, это неправильно», — отозвался Путин, обратив внимание, что нынешняя кризисная ситуация на АЗС — «результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики».

По словам Путина, в последнее время были приняты решения, которые в итоге привели к тому, что нефтяникам стало более выгодно вывозить сырую нефть и нефтепродукты на экспорт за границу, чем реализовывать топливо на внутреннем рынке.

Цены на нефть на мировом рынке поднялись, и нефтяные компании «считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, а могли реализовать на внешнем рынке и получить доход. Вот, чтобы компенсировать они поднимают цены и на бензин, и на дизельное топливо», — пояснил Путин.

По данным Росстата, в мае цены на бензин в России выросли на 5,6%, а с начала года цены подскочили на 7,2%, а если сравнивать нынешние показатели с прошлогодними данными, то рост вообще на 11,3%.

По данным на 28 мая, стоимость литра марок АИ-92,95 и 98 составляла 42,8 руб. В апреле литр в среднем стоил 40,3 руб. Россияне жаловались в обращении к Путину, что например, в городе Ачинск Краснодарского края бензин за полторы недели подорожал на 6 рублей, а в Татарстане стоимость топлива за пару дней выросла почти на 2 рубля.

Правительство, по словам президента, договорилось с нефтяниками о стабилизации ситуации, стимулируя нефтепереработку за счет снижения акцизов на бензин и солярку — на 3 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно. Кроме того, нефтяникам пообещали не повышать акциз с 1 июля, как ранее было запланировано. Взамен нефтяные компании обязались поставлять на внутренний рынок необходимый объем топлива и не превышать существующий уровень цен.

«На сегодняшний день существует необходимый объем топлива на внутреннем рынке для обеспечения внутренних потребностей, для обеспечения посевной и никакого дефицита не отмечается», — заверил министр энергетики РФ Александр Новак, которого президент также попросил прокомментировать ситуацию.

В правительстве, продолжил Новак, «проработали еще ряд мер, которые могли быть направлены на стабилизацию в случае каких-то отклонений от цен».

«Здесь речь идет о возможности введения экспортной пошлины правительством РФ на поставку нефтепродуктов на экспорт, — пояснил министр. — Для этого подготовлен соответствующий проект закона, который мы в ближайшее время готовы внести в Госдуму. Просим поддержать. Это будет дополнительным стимулом для того, чтобы цены не росли на внутреннем рынке».

«Это не стимул, это скорее угроза в адрес нефтяных компаний, — с улыбкой отозвался президент. — Надеюсь, этого нам не потребуется. У нас всегда был хороший диалог с нефтяниками и газовиками».

«Вы правильно сказали: угроза, если обязательства не буду выполняться», — включился в разговор вице-премьер Дмитрий Козак.

«Мы внесем буквально завтра в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность для сдерживания, для того чтобы снизить экспортный так называемый нетбэк — обеспечение равновесие внутренних цен и внешних на моторное топливо. Это даст возможность для правительства повышать экспортную пошлину на нефтепродукты, уровнять ее практически с экспортной пошлиной на нефть», — пояснил Козак.

«Эта угроза будет в руках правительства, будет возможность и для того, чтобы реагировать на ситуацию на внешнем и внутреннем рынке», — добавил вице-премьер.

Эксперты отмечают, что данные меры лишь в очередной раз свидетельствуют, что решается вопрос с нефтепереработкой в стране по-прежнему лишь в ручном режиме.

Теоретически можно оперативно повышать пошлины на автомобильный бензин (товарный) и нафту (прямогонный бензин) для снижения нетбэка и выравнивания экономики поставок на внутренний рынок и на экспорт: это, однако, приведет к прямым потерям НПЗ, экспортирующим нафту, отмечает Ежов.

Повышение пошлин на светлые нефтепродукты до уровня нефти приведет к убыточности всей нефтепереработки. Вряд ли такой механизм можно считать оптимальным, добавляет эксперт.

Рост цен — это результат глубочайшего кризиса в сфере нефтепереработки, механизмов преодоления которого, к сожалению, пока нет, констатирует директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

Только в прошлом году на поддержку в виде дотаций нефтеперерабатывающая отрасль получила порядка 1 трлн рублей, что с одной стороны позволило сдержать рост цен, с другой — не устранило структурных проблем и привело к резкому скачку цен сначала в опте, а затем в рознице, отмечает эксперт.

Российские НПЗ — это большей частью наследство советской эпохи, за последние 25 лет было введено в эксплуатацию лишь несколько новых нефтеперерабатывающих заводов, в остальном это предприятия, созданные еще в прошлом веке, износ основных производственных мощностей, низкий уровень выхода светлых нефтепродуктов, глубина переработки в лучшем случае 70% (при среднем уровне 85-90% в странах Европы и Северной Америки), необходимость в регулярном техническом обслуживании и как итог — простой производства в течение нескольких месяцев в году, рост капиталовложений в модернизацию для повышения качества топлива и роста производительности.

Сейчас абсолютное большинство российских НПЗ являются нерентабельными предприятиями и существуют на средства акционеров и средства бюджетов всех уровней, подчеркивает Жарский.

В этой ситуации единственным вариантом сдерживания цен в таких обстоятельствах является сворачивание программы по индексации акцизов, а также вливание в отрасль бюджетных средств, добавляет эксперт.

В перспективе нужно разработать автоматический демпфирующий механизм, сглаживающий колебания цены на нефть и обменного курса для внутреннего потребителя, уверен Ежов. Сейчас этот вопрос обсуждается в рамках завершения налогового маневра в отрасли.