Пашинян: Россия продает газ Армении по низким ценам, но потребитель этого не чувствует

ЕРЕВАН , 7 июня. / ТАСС /. Россия продает газ Армении по довольно низким ценам, но армянские потребители не чувствуют этого в быту. Такое заявление в четверг в парламенте сделал премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Во время встречи 14 мая с президентом России Владимиром Путиным я поблагодарил его за продажу газа по довольно низким ценам. Но наши потребители не чувствуют этого в быту и получают газ по не очень удобным ценам. Здесь существует проблема", — сказал Пашинян.

Он добавил, что «вопрос может быть связан с малорезультативным менеджментом или даже с коррупцией». «Я думаю, что наши российские коллеги нас поймут, если мы начнем интересоваться этой проблемой», — отметил глава армянского кабмина.