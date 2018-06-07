Пашинян: Россия продает газ Армении по низким ценам, но потребитель этого не чувствует 

ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Россия продает газ Армении по довольно низким ценам, но армянские потребители не чувствуют этого в быту. Такое заявление в четверг в парламенте сделал премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Во время встречи 14 мая с президентом России Владимиром Путиным я поблагодарил его за продажу газа по довольно низким ценам. Но наши потребители не чувствуют этого в быту и получают газ по не очень удобным ценам. Здесь существует проблема", — сказал Пашинян.
Он добавил, что «вопрос может быть связан с малорезультативным менеджментом или даже с коррупцией». «Я думаю, что наши российские коллеги нас поймут, если мы начнем интересоваться этой проблемой», — отметил глава армянского кабмина.
Поставки и продажу российского газа в Армению реализует дочернее предприятие "Газпрома" «Газпром Армения».