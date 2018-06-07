Россиянам приготовили несколько «чудес»

Накануне глава ведомства Максим Орешкин встретился с депутатами-единороссами и сообщил им о подготовке «блока непопулярных решений», однако не уточнил, что и когда именно будет принято.

Между тем Евгений Ясин, занимавший пост министра экономики России во второй половине 1990-х годов, заявил, что ему «известно» о скором изменении системы пенсионного обеспечения.

«Это говорил еще Медведев», — напомнил он.

Кроме того, экономист считает, что Минэкономразвития может на 2% увеличить налог на добавленную стоимость. Также Ясин уверен, что будут и другие «чудеса», однако он не знает, какие именно.

«Орешкин получил особое поручение от руководства, чтобы взять на себя эту миссию», — уверен экс-министр.