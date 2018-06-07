Ещё
Россиянам приготовили несколько «чудес»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам приготовили несколько «чудес» 

Рамблер 2 часа назад
Экономист Евгений Ясин объяснил «Национальной службе новостей», какие именно «непопулярные решения» может принять Минэкономразвития.
Накануне глава ведомства Максим Орешкин встретился с депутатами-единороссами и сообщил им о подготовке «блока непопулярных решений», однако не уточнил, что и когда именно будет принято.
>> Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Между тем Евгений Ясин, занимавший пост министра экономики России во второй половине 1990-х годов, заявил, что ему «известно» о скором изменении системы пенсионного обеспечения.
«Это говорил еще Медведев», — напомнил он.
Кроме того, экономист считает, что Минэкономразвития может на 2% увеличить налог на добавленную стоимость. Также Ясин уверен, что будут и другие «чудеса», однако он не знает, какие именно.
«Орешкин получил особое поручение от руководства, чтобы взять на себя эту миссию», — уверен экс-министр.
Ранее глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщал, что закон об индивидуальном пенсионном капитале, системе, при которой россияне будут формировать свою пенсию из собственной зарплаты, может быть принят до конца 2018 года, а премьер-министр Дмитрий Медведев называл вопрос повышения пенсионного возраста «назревшим».
Комментарии105
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лазарева призналась в неизлечимой болезни21
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»107
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь123
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна16
Кобзон вступился за Ефремова371
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
00:20
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна
Происшествия Азия
05:03
Цвет настроения белый. Путин рассказал, куда движется Россия
Политика
03:40
Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Политика Общество
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
11:22
Россиянам приготовили несколько «чудес»
Экономика
00:33
Лазарева призналась в неизлечимой болезни
Шоу-бизнес Другое
01:21
«Ефремов думает, что Украина — проститутка»
Шоу-бизнес В мире
05:54
Путин объяснил нападки в адрес России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение