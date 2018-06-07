Россиянам приготовили несколько «чудес» 

Экономист Евгений Ясин объяснил «Национальной службе новостей», какие именно «непопулярные решения» может принять Минэкономразвития.
Накануне глава ведомства Максим Орешкин встретился с депутатами-единороссами и сообщил им о подготовке «блока непопулярных решений», однако не уточнил, что и когда именно будет принято.
Между тем Евгений Ясин, занимавший пост министра экономики России во второй половине 1990-х годов, заявил, что ему «известно» о скором изменении системы пенсионного обеспечения.
«Это говорил еще Медведев», — напомнил он.
Кроме того, экономист считает, что Минэкономразвития может на 2% увеличить налог на добавленную стоимость. Также Ясин уверен, что будут и другие «чудеса», однако он не знает, какие именно.
«Орешкин получил особое поручение от руководства, чтобы взять на себя эту миссию», — уверен экс-министр.
Ранее глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщал, что закон об индивидуальном пенсионном капитале, системе, при которой россияне будут формировать свою пенсию из собственной зарплаты, может быть принят до конца 2018 года, а премьер-министр Дмитрий Медведев называл вопрос повышения пенсионного возраста «назревшим».