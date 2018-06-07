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Фонд национального благосостояния увеличится на 2,2 триллиона рублей
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Фонд национального благосостояния увеличится на 2,2 триллиона рублей 

Парламентская газета 7 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Объем Фонда национального благосостояния на конец 2018 года увеличится на 2,2 триллиона рублей и составит 3,6 трлн рублей. Об этом 7 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя поправки в Правительства в федеральный бюджет 2018 года.
«Фонд национального благосостояния пополнится на 2,2 триллиона рублей и составит 3,6 триллиона рублей. В отличие от предыдущих лет, дополнительные нефтегазовые доходы тратиться не будут, а пойдут на дополнительные», — сказал Силуанов.
По его словам, в поправках заложен прогноз по увеличению доходов на 1,8 триллиона рублей, а всего они составят чуть более 17 триллионов рублей. «Объем не нефтегазовых доходов составит 59,8 миллиарда рублей. Это стало возможно за счёт дополнительных средств, получаемых от уплаты НДС и ввозимых таможенных пошлин», — отметил министр.
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