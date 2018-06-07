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Эммануэль Макрон начал свой первый визит в Канаду
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Эммануэль Макрон начал свой первый визит в Канаду 

ИА Синьхуа 7 июня 2018
Оттава, 6 июня /Синьхуа/ — Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, прибывшим в среду в Оттаву с визитом в Канаду и для участия в саммите «Группы семи».
Дж. Трюдо приветствовал Э. Макрона, который наносит свой первый визит в Канаду в качестве президента Франции, отметив, что Франция является большим другом и партнером Канады на международной арене, вместе они сделают предстоящий саммит успешным.
Э. Макрон указал, что саммит проходит в критически важный момент и является хорошей возможностью для сотрудничества в областях экономики, противодействия изменению климата и решения геополитических вопросов.
Франция является девятым по величине торговым партнером Канады и четвертым по величине экспортным рынком в Европейском союзе.
Прямые инвестиции канадских предприятий во Францию на конец 2017 года оцениваются в 8 млрд канадских долларов /6,1 млрд долларов США/, тогда как французские прямые инвестиции в Канаду составили 8,2 млрд канадских долларов /6,3 миллиарда долларов США/.
Напомним, Канада вступила в должность председателя «Группы семи» 1 января 2018 года, она примет нынешний саммит, который пройдет в регионе Шарлевуа в провинции Квебек 8 и 9 июня. —0—
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