Эммануэль Макрон начал свой первый визит в Канаду

Дж. Трюдо приветствовал Э. Макрона, который наносит свой первый визит в Канаду в качестве президента Франции, отметив, что Франция является большим другом и партнером Канады на международной арене, вместе они сделают предстоящий саммит успешным.

Э. Макрон указал, что саммит проходит в критически важный момент и является хорошей возможностью для сотрудничества в областях экономики, противодействия изменению климата и решения геополитических вопросов.

Франция является девятым по величине торговым партнером Канады и четвертым по величине экспортным рынком в Европейском союзе

Прямые инвестиции канадских предприятий во Францию на конец 2017 года оцениваются в 8 млрд канадских долларов /6,1 млрд долларов США/, тогда как французские прямые инвестиции в Канаду составили 8,2 млрд канадских долларов /6,3 миллиарда долларов США/.

Напомним, Канада вступила в должность председателя «Группы семи» 1 января 2018 года, она примет нынешний саммит, который пройдет в регионе Шарлевуа в провинции Квебек 8 и 9 июня. —0—