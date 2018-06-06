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В белорусском молоке вновь нашли нечто
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Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей 

РИА Новости 11 часов назад
Россельхознадзор выявил содержание нитратов в молоке ряда предприятий из Белоруссии, сообщила журналистам пресс-секретарь российского ведомства Юлия Мелано.
"Россельхознадзор крайне обеспокоен ситуацией с поставками молочной продукции с наличием нитратов, произведенной крупными белорусскими предприятиями. Так, при очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты", — сказала представитель ведомства.
В частности, содержание нитратов выявлено в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО "Минский молочный завод №1", СООО "Данон Пружаны" (входит в Danone), ГП "Молочный гостинец" и Солигорского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".
"Кроме того, нитраты были выявлены в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат" и в пастеризованном молоке ПУП "Оршанский молочный комбинат", — добавила Мелано.
Она напомнила, что в соответствии с техрегламентами Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается.
"Согласно мнению ряда экспертов, нередко нитраты добавляются в молоко с целью выравнивания уровня белка и стабилизации — недопущения свертывания — ультрапастеризорованного молока. В этой связи Россельхознадзором принято решение о проведении собственного расследования с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции", — заключила пресс-секретарь ведомства.
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.
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