Москва обостряет молочный вопрос

В молочной войне снова продолжились позиционные бои. С 6 июня Россельхознадзор в очередной раз запретил поставки молочной продукции из Белоруссии . В ведомстве объяснили свои действия «продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции».

Эксперты продолжают гадать, кому понадобился очередной виток скандального противостояния с Минском , склоняясь к тому, что российское ведомство продолжает очищать место на прилавках под местную продукцию. Тем, временем, Минск обвинив Москву в протекционизме, пообещал вместе работать, чтобы решить проблему.

Своего навалом

«Россельхознадзор до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 6 июня 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений», — заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Она обратила внимание, что запрет касается тары ёмкостью более 2,5 литров. По её словам, под этим подразумевается продукция, которая будет направлена на переработку или под розлив в тару меньшего объема. В запретный перечень вошло молоко, а также переработанные сливки, молочная сыворотка и молочный белок.

В свою очередь, в российском Минсельхозе дали более конкретное объяснение, сообщив, что рынок указанных товаров забит отечественной продукцией. Соответственно, запрет не скажется на ценовой ситуации, а наоборот, подстегнёт спрос торговли на местную продукцию.

В министерстве даже уверены, что временный запрет вызовет положительные изменения в ценовой ситуации на рынке молока для его производителей. Имелось ли в виду повышение закупочной цены на молоко у российских молокозаводов, осталось непонятным. Российская молочка, впрочем, как и другие аграрные сектора, регулярно жалуются на низкий уровень закупочных цен на сырьё.

Таким образом, в Москве уверены, что российским производителям по силам пережить собственные санкции, наложенные на крупнейшего поставщика молочки в Россию . Напомним, что на Белоруссию приходится около 90% импорта молочной продукции в Россию.

В Минске не замедлили с реакцией. Глава белорусского Минсельхоза Леонид Заяц заявил, что «выпад Россельхознадзора относительно белорусской молочной продукции ничем не аргументирован и не обоснован». По его словам, действия Москвы являются протекционизмом, а решения Россельхознадзора дискриминационны и непрофессиональны. Служат они одной цели — выдавить с рынка РФ импортную продукцию. Глава белорусского Минсельхоза всё же добавил, что новый российский коллега Дмитрий Патрушев разберется в ситуации и создаст условия для работы в рамках Союзного государства.

Минск поделился «санкционкой»

Эксперты склонны соглашаться, скорее, с мнением Минска, считая, что поиски вредных веществ лишь традиционный предлог для запрета. Впрочем, аналитики, давно следящие за развитием ситуации, напоминают, что к Белоруссии действительно были обоснованные претензии в «теневых» поставках и реэкспорте молочной продукции из санкционных стран.

Началом молочной войны можно считать 2009 год. Тогда был введен запрет на импорт белорусского молока, но Москва и Минск быстро уладили разногласие. Впрочем, для президента Белоруссии Александра Лукашенко , как оказалось, произошедшее стало красной чертой, после которой он регулярно и публично критиковал Кремль , будь то Владимир Путин или Дмитрий Медведев

Евросоюза, Норвегии, Австралии и Контрсанкции, введённые Россией в 2014 году в ответ на действия стран Запада лишь обострили молочный вопрос. Тогда Москва запретила ввоз целого ряда продуктов из США Новой Зеландии . Позже запрет был расширен. Он по сей день распространяется на домашнюю птицу, крупный рогатый скот, свинину, рыбу, морепродукты и молочку.

Спустя некоторое время всё чаще стали звучать обвинения, что Минск пропускает через свою территорию санкционные товары. Или в Белоруссии не уделяют ликвидации этих каналов поставки должного внимания или попросту занимаются контрабандой санкционки, неоднократно говорил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт . Лукашенко все обвинения возмущённо отвергал, а в отношении самого Данкверта даже потребовал возбудить уголовное дело.

«Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчёт, что он творит. Я скажу главное, что все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявлял тогда Лукашенко.

Впрочем на позицию Россельхознадзора эти речи действия не возымели и проверки белорусской молочки продолжились. Эксперты аграрного рынка тогда объясняли позицию Москвы. Пока объёмы поставок «санкционки» не переходили грани приличия, Россия закрывала на них глаза — Белоруссия зарабатывала на транзите запрещенных товаров. Кроме того, Минск своими поставками закрывал дыру российского рынка из-за прекращения поставок с Запада. Однако, в один прекрасный день Минск пересек черту и запрет на продукцию посыпался один за другим.

Лукашенко занялся поиском счастья

Периодически стороны демонстрировали, что публичные скандалы им надоели. Попытку наладить отношения на продовольственном рынке двух стран стороны предприняли 2 апреля.

На конференции, посвященной Дню единения народов Белоруссии и России госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что идея общего рынка полностью вписывается в основные цели и задачи Союзного государства. Российский посол в Белоруссии Александр Суриков добавил, что продовольственный рынок действительно должен быть единым.

Впрочем, слова слова российских чиновников были, скорее, желанием успокоить страсти. Двумя днями ранее Лукашенко демонстративно заявил, что белорусскому правительству пора искать новые рынки сбыта своей продукции. По его словам, Россия Белоруссию не понимает и понимать не хочет.

«Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте», — заявил Лукашенко.

Судя по статданным, с 2014 по 2017 год производство сырого молока в России увеличилось более чем на 10%, а на складах образовалась затоварка сухого молока. В этой ситуации российскому молочному рынку белорусский конкурент оказался совершенно не нужен, не говоря уже о «санкционке» из третьих стран. Однако российский рынок еще долго будет идти к заветному самообеспечению. Поэтому сложилась занятная ситуация: если решиться основательно и надолго перекрыть путь белорусской продукции, то её место мигом займет аналог из других стран, с которыми Россельхознадзору в лице Данкверта также придётся регулярно ругаться.