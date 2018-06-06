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Аргентина запретила поставки в Россию говядины
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Аргентина запретила поставки в Россию говядины с антибиотиками 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Аргентина запретила поставлять говядину в Россию предприятиям, которые использовали антибиотики. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
Как стало известно, состоялась рабочая встреча Россельхознадзора и атташе по сельскому хозяйству посольства Аргентины в России Алонсо Пабло Феррандо.
"Стороны обсудили недавние случаи выявления Россельхознадзором антибиотиков в аргентинской говядине, а также меры, которые предпримет Национальная служба здоровья животных и качества сельскохозяйственной продукции Аргентины (SENASA) для обеспечения поставок безопасной говядины в Россию. Как заверил российскую сторону господин Феррандо, предприятия, в продукции которых были выявлены нарушения, уже получили запрет на поставки говядины в Россию", — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил антибиотики в аргентинском мясе.
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