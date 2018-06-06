ФНБ России снизился почти на 1%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за май текущего года снизился в рублях на 0,9%, до 3,928 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как стало известно объем ФНБ в долларах упал на 1,8%, до $62,747 млрд

По состоянию на 1 мая 2018 года объем ФНБ составлял 3,963 трлн руб.