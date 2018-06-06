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ФНБ России снизился
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ФНБ России снизился почти на 1% 

Газета.Ru 6 июня 2018
Фото: Depositphotos
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за май текущего года снизился в рублях на 0,9%, до 3,928 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Как стало известно объем ФНБ в долларах упал на 1,8%, до $62,747 млрд
По состоянию на 1 мая 2018 года объем ФНБ составлял 3,963 трлн руб.
Уточняется, что в мае Минфин разместил на депозиты в ВЭБе средства фонда на 105,3 млн руб. на финансирования проекта строительства нового аэропортового комплекса "Центральный" в Саратове.
Ранее лидер фракции "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что депутаты внесли в Государственную Думу законопроект, который запрещает размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США.
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