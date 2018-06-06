Россиянам анонсировали «непопулярные решения»

Депутат Татьяна Цыбизова назвала заявление главы Минэкономразвития «настораживающим моментом» и сказала, что Министр не уточнил, о каких именно инициативах идет речь.

«Каждый подумал о своем, кто-то о повышении пенсионного возраста, кто-то о возможных налоговых изменениях», — сказала депутат.

Известно, что на заседании обсуждались вопросы повышения пенсионного возраста, поддержки малого и среднего бизнеса и начинающих бизнесменов, а также вывода из тени самозанятых граждан.