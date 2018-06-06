Ещё
Россиянам анонсировали «непопулярные решения»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам анонсировали «непопулярные решения» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал подготовку министерством пакета «непопулярных» решений. Об этом Орешкин рассказал в ходе заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме, передает «Интерфакс».
Депутат Татьяна Цыбизова назвала заявление главы Минэкономразвития «настораживающим моментом» и сказала, что Министр не уточнил, о каких именно инициативах идет речь.
«Каждый подумал о своем, кто-то о повышении пенсионного возраста, кто-то о возможных налоговых изменениях», — сказала депутат.
>> Сотни российских банков оказались под угрозой
Известно, что на заседании обсуждались вопросы повышения пенсионного возраста, поддержки малого и среднего бизнеса и начинающих бизнесменов, а также вывода из тени самозанятых граждан.
Комментарии134  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Кирилл забил тревогу949
СБ ООН принял заявление по Украине75
Украина избежала наказания, Крым напугал Матвиенко и другие события дня42
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей174
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост74
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение