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Недельная инфляция в РФ осталась на том же уровне
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Недельная инфляция в РФ осталась на уровне 0,1% 

Прайм 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в РФ на неделе с 29 мая по 4 июня осталась на уровне 0,1%, с начала года набрала 1,7%, сообщает в среду Росстат.
Недельная инфляция в этом году почти все время держится на уровне 0,1%. Исключением стал более длительный период — с 1 по 9 января, когда она составила 0,2%, и две недели — с 23 по 29 января и с 20 по 26 февраля, когда она была нулевой.
За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,7%, пшено — на 1%, куры — на 0,8%, рис — на 0,4%, свинину, баранину и маргарин — на 0,3%. Одновременно куриные яйца подешевели на 1,1%, гречневая крупа — на 0,5%, чай — на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, при этом белокочанная капуста подорожала на 11,8%, лук и морковь — на 3,2-3,8%, картофель и яблоки — на 0,7-1,2%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 4,5% и 4% соответственно.
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