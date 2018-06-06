Почему США не «дожмут» Европу в газовой войне c РФ

Почему США не «дожмут» Европу в газовой войне против России

По словам эксперта, западная "легенда" о сланцевом газе из США, который "идет на европейский рынок вытеснять российский", не имеет под собой оснований.

"Черта с два он вытеснит. Неслучайно до сих пор сжиженный сланцевый газ из США идет в две страны — Португалию и Испанию. Проверял баланс по газу. Да, терминалы построены на Восточную Европу, и они пусты. Была одна транзакция с Норвегией, но не более", — напомнил Сатановский.

"Потому что чего ты с газом ни сделай, но посчитали: по всем показателям, повышай цену, понижай цену, как она ни меняется, 15, 20 или более долларов разница между российским трубопроводным газом и любыми вариантами американского сжиженного газа. Никакая политика при такой разнице цен не работает. Жми, не жми — банкротиться никто не собирается", — заявил политолог.

Кроме того, не в пользу США играет отсутствие у Европы альтернатив нынешним источникам газа. По словам Сатановского, их у ЕС всего три: Норвегия, где иссякают запасы, Алжир , не стремящийся наращивать поставки, и Россия, которая при таком раскладе выглядит безальтернативной, несмотря на всю "диверсификацию".

"И тут бы, конечно, если бы Трамп всерьез хотел, ему бы надо вкладываться не в свою сланцовку, а в алжирскую переработку и сжижение, куда Катар уже вкладывает. Но он же не может, он американский президент, а не алжирский — там Бутефлика, тяжело не любящий американцев. Кроме России, вариантов нет. Все варианты с "Набукко", прыжков по азербайджанскому газу — когда смотришь на баланс, становится понятно, что все это трубу заполнить не способно", — объяснил Сатановский.

Из этого напрашивается вывод, что все усилия Америки против России в области энергетики обречены на провал.

"Наше будущее с европейцами, конечно, не безоблачное, но деловые отношения — подозреваю, что на них желания США будут сказываться в наименьшей мере", — резюмировал Евгений Сатановский в эфире канала "Россия 1".